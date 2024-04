Az biztos, szépen búcsúzik, hiszen éppen április 19-én pénteken vehette át a 2023-as esztendő legjobb dunaújvárosi férfi sportolójának járó díjat. Azt a díjat, amit a Dunaújvárosi Hírlap és a duol.hu hírportál olvasóinak szavazatai alapján érdemelt ki.

Ezek után felmerül a kérdés, mikor is hozta meg a nem könnyű döntését. A választ a legilletékesebbtől, Somogyi Balázstól kaptuk meg.

– Nem hirtelen elhatározás után döntöttem a visszavonulásomról, már tavaly abba akartam hagyni, de egy szezont még ráhúztam. Tudtam, hogy a március ötödikei Ferencváros elleni utolsó alapszakaszbeli Erste Liga összecsapás lesz a búcsmérkőzésem játékosként. 3-2-re nyertünk, szép volt a búcsú. A mérkőzésen kint volt az egész családom, még az Egyesült Államokban élő nővérem is hazajött erre a találkozóra, ez volt az ő meglepetése, ajándéka. Ebben a helyzetben csak az volt a kérdés, mikor jelentem be hivatalosan, hogy befejeztem. Azt hiszem, kerek volt a pályafutásom, az pedig külön öröm, hogy abban a városban, Dunaújvárosban fejeztem be, ahol annak idején elkezdtem jégkorongozni, ahol felnőttem. Játékosként már számomra nincs feljebb. De nem szakadok el a sportágtól, edzősködni szeretnék, és ebbe a szakmába már bele is kóstoltam az idén a serdülők szakvezetőjeként. Szándékom, hogy folytatni kívánom az edzősködést, méghozzá a Dunaújvárosi Acélbikákban. Ezen a téren egy új karriert építhetek fel. (Hogy találkozunk vele az bizonyos, mivel ebben a szezonban edzőként is bizonyított Somogyi Balázs, hiszen a serdülőkkel (U16) egészen a bajnoki elődöntőig menetelt, és végül negyedikként zárta tanítványaival a szezont.)

Végezetül említsük meg Somogyi Balázs pályafutásának legfontosabb pontjait. Hatévesen, 1997-ben Dunaújvárosban Kercsó Árpádnál kezdett el jégkorongozni. 2007-ben került az osztrákok kirakatcsapatának, a Salzburgnak az akadémiájára, majd onnan a Budapest Starshoz 2009-ben, ahol tizennyolc évesen bemutatkozott az Erste Liga elődjében, a MOL Ligában. Pályafutása során játszott még a Stars utódjában, a MAC Budapestben, a DVTK Jegesmedvékben és a Ferencvárosban is. A Jegesmedvékkel szerepelt a szlovák Extraligában, többszörös magyar bajnok, illetve Erste Liga győztes. Részt vett két ifjúsági és junior világbajnokságon, és a felnőtt nemzeti csapatban is többször szerepelt. A már említett Fradi elleni utolsó meccse az 500. volt, amit az Erste (MOL) Ligában játszott.

Összegzésként: egy karrier véget ért a pályán, egy karrier elkezdődött a kispadon.