Rácalmás mindig is sajátos és különleges helyzetben volt, ezért talán kicsit irigykedve is néztek a településre és lakóira a környékbeli településeken élők. Irigylésre méltóvá tette a települést egyrészt a Hankook iparűzési adója, másrészt az elhelyezkedése, no és intenzív fejlődése is. Sok olyan fejlesztés, beruházás valósult meg Rácalmáson, amit minden város szeretne magának. Azonban akármilyen jó dolog is sikeresnek lenni, annál nagyobb utána az elvárás, hogy ez a lendületet a továbbiakban is megmaradjon.

Egy másik oka is van annak, ami miatt irigylésre méltó a kisváros. Schrick István polgármesterként széles támogatottságot élvez, jelölését egyszerre támogatja a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület és a Fidesz – KDNP pártszövetség. A kormányzópárt helyi szervezete nem ellenségnek, ellenfélnek tekinti a városvédőket, hanem olyan szövetségesnek, amellyel közösen összehangolva tudnak Rácalmásért tenni.

- Nem volt ez ennyire egyszerű, ahogy ez most látszik, hiszen a hosszú évek alatti ellenségeskedés helyett a megújult Fidesz alapszervezet a közös érdekek, értékek mentén való kiegyezésre törekvést tűzte ki célul – tér ki a kezdetekre Kiss András, a helyi alapszervezet elnöke. - Az ellenségeskedésnek csak a település látja a kárát, a helyi erők legszélesebb összefogásával lehet a jövőben nagy eredményeket elérni. Rácalmásiként fontos számunkra, hogy családunk, gyerekeink, szüleink egy fejlődő, élhető, sokféle minőségi szolgáltatást nyújtó településen éljenek. Megújult szervezetünk számos tehetséges, sikeres fiatallal bővült, olyanokkal, akik úgy érezik, hogy közöttünk a helyük, mert együttes erővel tudunk és akarunk a település jövőjéért cselekedni. Úgy véljük, hogy ez a fiatalos lendület Rácalmás javára válik majd.

- Ez így jól hangzik, de kik Önök?

- Én közgazdász vagyok, vidékfejlesztési agrármérnök. Sokáig Dunaújváros ipari parkjában, az Innoparkban dolgoztam, főleg vállalkozás és helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkoztam, utána a Tourinform irodát vezettem, egy turisztikai projektszervezetet, amely városmarketinggel és rendezvényszervezéssel foglalkozott. Jelenleg a Dunaújvárosi Egyetemen oktatok, s mellette az egyetem sportegyesületét vezetem, készülök a doktori vizsgámra. Csapatunk tagja, Piros Mariann jelenleg a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja, pénzintézeti tapasztalattal is rendelkezik. Fucskó Gergő pedig vállalkozó, energetikai szakember, megújuló energiával foglalkozik. Mindannyiunk neve megtalálható lesz a választási szavazólapon. Mindezekből látható, hogy mi, akik a rácalmásiak szavazatait kérjük, saját egyéni életünkben eredményesek vagyunk, különböző képzettségekkel, tapasztalatokkal bírunk. Értékekkel és elkötelezettséggel rendelkezünk.

- Sikeres fiatalember, Miért politizál?

- Hagyománytisztelő, klasszikus értékrendet képviselő családban nevelkedtem. Édesanyám könyvtárvezető, apám vállalkozó, civil szerveződések elindítója, aktív tagja. Számunkra a közösségért való munka alapvető elvárás. A politikai életben én a Fideszt látom olyan az a szervezetnek, amelyben a nemzeti identitás és önállóság, a konzervatív értékek iránti elkötelezettség, a haza, nemzet, család egysége megjelenik, cselekvő erőt képvisel. Az idősek, fiatalok támogatása, a jövőért való felelősségvállalás ténylegesen jelen van. Mindezekhez az értékekhez és irányvonalakhoz személyes életemben, társadalmi szerepvállalásomban igazodni és ezek mentén cselekedni is tudok.

- Ha már a cselekedetekről van szó, mi az, amiben segíteni tudnak Rácalmásnak?

- Csak néhány elemét emelném ki a programunknak. Több befektetőre van szükség a rácalmási ipari parkban, ehhez kormányzati segítségre is szükség van. Az úthálózat további fejlesztése egyre sürgetőbb, ezzel együtt a felszíni és a csapadékvíz elvezetésének több területre való kiterjesztése szükséges. Vannak Rácalmásnak olyan területei, ahol már kiépültek a házak, de nincs teljesen rendben az infrastruktúra. Korszerűbbé, hatékonyabbá tennénk a közintézmények energiafelhasználását. Bevonnánk a zöld energiát a közvilágításba is. És nem utolsósorban nagyon fontosnak tartom, hogy azokkal az idősebb rácalmásiakkal is törődjünk, akik otthonukban élnek, de szükségük lenne nappali ellátásban a közösség segítségére és támogatására. Mindezek mellett nagyon sok olyan feladat van, amelyben munkánkkal, tapasztalatunkkal, közösen segíteni tudjuk Rácalmás jelenét és jövőjét.

- Tehát, akkor Önöknek Rácalmás az első…

- Ezt ezzel az együttműködéssel bizonyítani is tudjuk. Ez a partnerség új lendületet és dinamizmust hozhat a helyi közéletbe és megmutathatja, hogy a különböző politikai és társadalmi csoportoknak közös érdekeik lehetnek. Rácalmáson a városvédők és a Fidesz között kialakuló együttműködés egy új fejezetet nyithat a helyi közéletben. Ez a partnerség lehetőséget teremt arra, hogy a város lakói összefogva dolgozzanak a köz javára és megoldásokat találjanak a közös problémákra. Hozzájárulhat ahhoz, hogy Rácalmás városa még élhetőbb és fenntarthatóbb településsé váljon a jövőben.