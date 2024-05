A mérkőzést követően beszélgettünk Kercsó Árpád mesteredzővel, aki válogatott játékosok sorát nevelte fel az elmúlt évtizedekben. A szakember nem érti mi történt egy nap alatt a csapattal.

- Ami Dél-Korea ellen működött, azt mintha elfelejtették volna a játékosok.

Az ázsiaiak ellen a szélsők visszamentek hátulra, most nem. Galló Vilmos a játékosom volt, tőlem biztos nem azt tanulta, amit most láttam tőle. Sok volt az egyénieskedés, egyedül akart mindenki mindent megoldani. Szégyen, ami történt. Megkockáztatom, ha Bálizs Bence nem véd olyan jól az elején, mint ahogy védett, nagyobb is lehetett volna a vereségünk. Egyébként a székely hokisok közül többen magyar válogatottak is lehetnének, de nem számítanak rájuk a válogatott irányító edzők.