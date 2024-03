A rájátszás a nézők és a csapatok számára meglehetősen kellemetlen lebonyolítási rendben zajlik. A résztvevők páratlan száma miatt mindegyik csapat kimarad egy-egy fordulóra. Ilyen kényszerpihenő után, bár egy felkészülési mérkőzéssel a háta mögött folytatta a csoportjában a küzdelmeket a DF. A ráhangolódás Lajosmizse ellen történt, ahol 4–2-re nyertek a fiúk. A lőtt gólok számát a bajnokira is átmentették.

Érd-SZISE – DF 0–4 (0–2)

DF: Cseresnyés – Varga, Németh, Kuti, Vincze. Csere: Ivacs, Váradi, Fekete, Szili. Játékosedző: Tóth Árpád.

Az első félidő olvasása meglepetést hozott, hiszen a nyitó találat szerzőjét, Szentjóbyt még nem láttuk a dunaújvárosiak összeállításában. Nem is csoda, hiszen egy öngólt jegyezhettek a neve mellé. A folytatásban viszont már Fekete Tamás következett a 12. percben. A második félidőben Vincze Dezső is feliratkozott a gólszerzők közé a 25. percben, majd a hajrában Varga Milán is betaált. Cseresnyés Alex pedig a kapusteljesítményével jelezte, hogy kiemelkedő képességű játékosok.

Tóth Árpád játékosedző így értékelt: – Az első tíz perc abszolút az Érdé volt, lassan eszméltünk fel, csak a felesleges faultokat gyűjtöttük. A második felében kezdtünk ébredezni és onnantól kezdve magabiztossá váltunk.

A szünet után már kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést, ami által magabiztos lett a győzelmünk.

- Cseresnyés Alex extra teljesítményt nyújtott, a két 10 méteresen kívül több bravúrja is akadt a mérkőzésen, ami megnyugtatta a csapatot.

Majd beszélt arról is, mi történt a hiányzó Csányi Dáviddal. – Hosszú ideje tartó betegséggel küzd, aminek remélhetőleg lassan vége. Várjuk vissza és reméljük fokozatosan újra régi önmagát tudja hozni.

A folytatásban pénteken 19 órakor a listavezető Mad Dogs ellen játszik rangadót a csapat Rácalmáson.

Az állás