DAB-ASP – FTC-Telekom U23 5–3 (3–0, 2–3, 0–0)

DAB-ASP: Valenta – Belicenka 2, Raskin, Strenk 1, Zorin, Janech – Pisszmann M., Piszmann S., Károly 1, Atamancsuk (2), Marosi 1 (1) – Léhi (1), Nagy B. (1), Kuminka, Michalevic (1). Vezetőedző: Azari Zsolt.

Az első mérkőzésen Budapesten a Ferencváros 7–4-re nyert, ezért a ­dunaújvárosiakon győzelmi kényszer volt, hiszen még egy vereség a kiesésüket jelentette volna. A DAB ennek szellemében kezdte a találkozót, és Belicenka két góljával a 12. percben már 2–0-ra vezetett. Ebben a harmadban még Marosi is betalált, így megnyugtató előnnyel mehetett a DAB-ASP az első szünetre. Amiatt azonban nem lehettek nyugodtak a dunaújvárosiak, hogy kettős emberhátrányban kezdték a második játékrészt. Ezzel a szituációval élt is az FTC, és 3–2-re módosította az állást. Végül, ha nehezen is, de megnyerte a találkozót a DAB, az állás így 1–1.

A harmadik, mindent eldöntő találkozó március 20-án szerdán 19 órakor lesz, szintén Dunaújvárosban.

A Worm az első meccsen 6–2-re kikapott pályaválasztóként az alapszakaszgyőztes Győri ETO-tól, és a második mérkőzésnek sem ők voltak az esélyesei. A papírforma nem borult, magabiztos ETO-siker született, és került be a négy közé az egyetemisták csapata.

UNI Győri ETO HC – Worm Angels 9–2 (2–1, 5–0, 2–1)

Worm: Bocsor-Kovács – Mestyán, Szakács, Horváth D. 1, Borbás (2), Hamvai – Hruby 1, Lencsés (1), Domokos, Szepessy M., Vojnits – Jadlószki, Bogó. Vezetőedző: Halász Ákos.

Az első húsz percben jól helytállt a mindössze két és fél sorral játszó DAB. A második harmadban azután kijött a két csapat közötti különbség, ezt 5–0-al zárta a hazai csapat, és kettős győzelemmel jutott a négy közé. A győrieken kívül így tett még a Lehel HC a Vasas, míg a Goodwill Pharma Szeged a MAC Ikonok ellen.