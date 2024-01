Tóth Árpád, a hatodik helyen álló újvárosi csapat edzője azzal kezdte a visszatekintést, hogy vegyes érzései vannak, mivel pontszámokban nem ott tartanak, ahol ennek a csapatnak kellene állnia. Jó párat elhullajtottak, de tudásuk alapján teljesen reális, hogy az első ötben legyenek. Sajnos három olyan meccset tud mondani, ahol elszórták a pontokat. Éppen a Haladás II. ellenin itthon, ami az utolsó két percben ment el. A Nagykanizsától elszenvedett vereség idegenben ugyanezen a kotta szerint pörgött, Érden is otthagytak két pontot, illetve a TFSE elleni vereség sem a kirakatba való. Ha csak az első hármat számolja, akkor is dobogón kellene állniuk, de nem úgy történt. Neki és a játékosoknak is fejlődni kell.

Tóth Árpád

Fotó: Balogh Tamás

Nehéz fél évünk volt. Csapatkapitányunk hosszú időre kiesett betegsége miatt, rengeteg sérülésünk volt és a nagypálya is hátráltatott bennünket. Bármit mondhatnék, ami kifogás lenne, de ezek mindenképpen nehezítő körülmények.

- S ha az előző három meccset említem, akkor azt mondhatom, azok már a kezünkből csúsztak ki. Elsőként mindig a saját szerepemet vizsgálom, utána a többiekét. Védekezésben és támadásban is jó dolgainkat tovább akarjuk fejleszteni, a rosszakat pedig megpróbáljuk kijavítani. Látjuk a hibáinkat, első helyen a helyzetkihasználásunkkal óriási gondjaink vannak. Aztán ott vannak a kihagyott ziccereink, ezek egyértelműen a koncentráció hiányára írhatók. Lehet, én is hibázok benne, hogy még jobban el kell magyaráznom a dolgokat, még többet kell gyakorolnunk. Ezt közösen kell kijavítanunk.

A legnagyobb hibánk, hogy későn akarjuk lezárni a meccseket, halogatunk, amit egy jó ellenfél azonnal és keményen megbüntet.

– mondta Tóth Árpád.

Az alapszakaszból még öt mérkőzésük van hátra, ezek alatt megoldható a felsőházi rájátszás elérése, azonban ez hatalmas feladattal jár. Mostanában az idegenbeli meccseken küszködnek, ahogy viszont elhagyják a Dunaújváros táblát, mintha kicsit megremegne a lábuk, vagy tompábbak lesznek.

– Nyilvánvaló, hogy mindenki dolgozik, mellette túl van egy nagypályás szezonon, tehát elég fáradt a csapat. Nem a kibúvást, hanem a megoldást keresem a problémáinkra. Öt meccsünk van, amiket élet-halál harcként, akár egy Bajnokok Ligája döntőt kell fölfognunk – emelte ki.

Ami pedig a folytatásra való kívánságot illeti, Tóth Árpád tizenöt ponttal kiegyezne, és ha az megvan, akkor úgy gondolja, hogy rendben vannak. – Nem kell álmokról beszélni, csak ezt a „rém egyszerű” tervet végrehajtani – jegyezte meg a csapat edzője.

Csányi Dávid szerint erős csapattá formálódtak

Csányi Dávid csapatkapitány szerint pozitívabb képet mutat a mögöttük álló pár hónap. Úgy érzi, összeállt a brigád, ami az eredményességben is megmutatkozik, hiszen ott állnak az élmezőny közelében, ahová tartozni szeretnének, s ahová képességeik alapján tartoznak is.

Csányi Dávid

Fotó: Balogh Tamás

- Elismerem, voltak döccenők. A hullámvölgyek és -hegyek minden csapat életében előfordulnak. Akárhogyan is történt, ezeket tudtuk kezelni, és a fontos meccseken sikeresek tudtunk lenni.

Azt mondhatom, erős csapattá formálódtunk, már tudunk egymásért küzdeni, és frusztrál bennünket, ha valamelyik társunknak nem úgy megy a játék, ahogy szeretnénk.

- Olyankor segítünk egymásnak, hogy át tudjon lendülni a holtpontján. Ez többször is segített a jobb eredmény eléréséhez bennünket. Voltak ellentétes meccseink: a téli szünet előtt parádés helytállás és 4–1 itthon az ELTE-BEAC ellen, majd rá három napra egy csúnya 4–0-ás zakó a TFSE-től. Nem valami jó emlék, de azt is mi hoztuk össze. A pihenőnk rövid volt, de komoly helyet kapott benne a felkészülés is - tette hozzá.