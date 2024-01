Mire a nagy szavak és ez a túlzott idegeskedés? Elvileg nincs itt semmi baj, hiszen az újvárosiak a tudásuk alapján, becsületes küzdelemben, bármelyik csoportbeli társukat képesek legyőzni. Persze ez akkor igaz, ha valóban szeretnék is azt megtenni. Na, majd hétfő este kiderül. Nézzük a Tihanyt! Jelenleg a nyolcadik helyen állnak, tizenhárom pontjuk van, mínusz huszonegyes a gólkülönbségük. Legutóbb 12–1-es vereséget szenvedtek a DF-től Rácalmáson októberben. Nyilván az már régen volt, lehet, hogy akkor még „szögletes” volt a labda. Nem megbántva őket, most is egy komoly ellenfél érkezik hozzájuk. Elvileg. A korábbi években komoly riválisai voltak a Dunaújváros Futsalnak. Aztán azóta Tóth Árpád edző csapatában játszik Cseresnyés, Ivacs, Fekete, Szili, Németh, Csányi, Puskás, Varga, Kuti, Kiss, Vincze. Ez egy jó csapat lehet, ha felveszik a kesztyűt és becsülettel beleállnak a csatában.Ugye beleállnak?!

A bajnokság állása