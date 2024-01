Pedig benne volt a pakliban a pontszerzés, vagy akár még a győzelem is, azonban a hajrában elkövetett hibák megbosszulták magukat.

A mérkőzésen Oguntoye Viktórián semmi nem múlt, azon túl, hogy a kapus még gólt is szerzett, csapata egyik legjobbja volt.

– Jól kezdtük ezt a bajnokit, és a folytatásban is a kezünkben tartottuk azt, egészen a 45. percig. Akkor azonban buta hibákat vétettünk, ekkor viszont kijött a Budaörs rutinja, ami el is döntötte a találkozót a végjátékban. Pedig próbálkoztunk becsülettel, azonban a támadójátékunk akadozott. Ennek ellenére küzdöttünk a végsőkig, szeretnénk ugyanilyen lendülettel játszani a jövőben is – mondta értékelésében a Kohász hálóőre.