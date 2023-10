Hetet számoltak a Fradira 35 perce

Kiütéssel lett meg a DAB-ASP első sikere az Andersen Ligában

Az Andersen Liga harmadik fordulójában az FTC Telekom vendége volt a DAB-ASP együttese. Bár az újvárosiaknál mindössze 11 mezőnyjátékost öltözött be a találkozóra, a záró harmadban mutatott eredményes játéknak köszönhetően végül így is magabiztosan gyűjtötték be a három pontot a zöld-fehérek ellen.

Strenk Olivér triplája is kellett a DAB-ASP első sikeréhez Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A DAB Erste ligás keretéből ezúttal Strenk Olivér és Marosi Máté is szerelést húzott, ám így sem volt éppen zsúfoltnak mondható az újvárosi kispad. FTC Telekom – DAB-ASP 2-7 (1-2, 1-1, 0-4) DAB-ASP: Kurz – Bánki, Azari, Atamanchuk 1, Strenk 3, Raskin – Belicenka 1, Petko 1, Marosi (2), Zorin (4), Michalevic (1) – Károly 1. A találkozó első gólját a hazaiak szerezték Ábrahám révén a 15. percben, majd egy gyors Strenk-duplának köszönhetően fordított a Dunaújváros. A középső húsz percben bár jóval aktívabb volt a DAB, mindkét oldalon egy-egy gól született, a vendégekét Petko lőtte. A záró harmadban aztán hengereltek az újvárosiak. Előbb Belicenka hízlalta kétgólosra az előnyt (2-4), majd Strenknek jött össze a triplázás. Tíz perccel a vége előtt Károly is csatlakozott a gólszerzők táborához a végeredményt pedig egy emberhátrányos találattal Atamanchzuk állította be az 59 (2-7). percben. A DAB-ASP a Tüskesátorban elkönyvelhette első sikerét az idei Andersen-szezonban. A Worm Angels ezúttal szabadnapos volt. A játéknap további eredményei: Szeged – Győr 3-6, Lehel HC – Dél-Budai Hockey Club 7-3, Sportországi Cápák – MAC Ikonok 4-6, Vasas HC – Óbudai Hockey Academy 1-2.

