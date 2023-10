Siker 51 perce

Felvidéki kupasiker és dobogó a Rudastól

A Dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola szervezésében idén is megrendezték a Labdarúgó- és Kézilabdatorna Határok Nélkül elnevezésű versenyt, amelyen a dunaújvárosi Rudas iskola is részt vett. Nem is akármilyen teljesítménnyel.

A focicsapat nem talált legyőzőre a Dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola által szervezett tornán Forrás: Rudas iskola

A felvidéki oktatási intézmény rendezvényének célja az iskolák közötti kapcsolatok ápolása, szakmai tapasztalatcsere, diákjaik versenyeztetése, a labdarúgás és a kézilabda népszerűsítése, valamint, és nem utolsósorban a magyarság összetartozásának erősítése.

Erre az eseményre – amelyet a dunaszerdahelyi önkormányzat is támogat – már visszajáró vendégek a Rudas iskola csapatai, ugyanis a dunaszerdahelyi intézménnyel testvériskolai kapcsolatban vannak. Ennek újabb szép állomásához érkeztek a múlt héten. A játék határok nélkül elnevezésű találkozón fiú kispályás labdarúgásban, valamint lánykézilabdában rendeztek tornát a hazaiak. A dunaújvárosi és dunaszerdahelyi iskola együttesei mellett az anyaországból Győrből, Vácról és Veszprémből érkeztek csapatok, így igen rangos viadal kerekedett mindkét sportágban. A magyarság összetartozásának erősítése a cél A Rudas iskola beszámolója alapján a kézilabdás keretük alapvetően a serdülőkorosztályra épült, mert az idősebbek a vármegyei diákolimpiai bajnoki címért küzdöttek, amit meg is szereztek. Az átlagban egy-két évvel idősebb ellenfelekkel szemben azonban nagyon technikás és bátor játékkal léptek fel Virág Roland edző tanítványai. A rutintalanságnak köszönhetően a hazaiak elleni első mérkőzést még három góllal elveszítették, de a váciak elleni döntetlen és a győriek felett aratott magabiztos győzelem a második helyet jelentette. A kézilabdás lányok az idősebbekkel szemben bravúrosan helytálltak A keret tagjai: Guld Jázmin, Erdei-Nagy Lara, Erdei-Nagy Csenge, Szűcs Zoé, Ecsődi Amanda, Mózsi Villő Lelle, Németh Nóra, Szili Dóra, Titscher Kata, Virág Csenge, Rigó Réka voltak. Kispályás labdarúgásban két magabiztos győzelemmel kezdték az újvárosi fiúk a Dunaszerdahely B, és a Vác ellen, így csoportjuk élén zártak. Az elődöntőben a címvédő Győrrel szemben kétszer is vezettek, de a Rába-partiak egyenlíteni tudtak, így büntetőkkel dőlt el a továbbjutás a Rudas javára. A fináléban a csoportban egyszer már legyőzött Dunaszerdahely B következett, őket ezúttal 6-4-re múlták felül és szerezték meg ezzel az első helyet. A csapat tagjai: Balaskó Dominik, Fehér László, Dobrovitz Barabás, Perczel Ákos, Kiss Gergely, Kiss Benedek, Békes Kornél, Rakonczai Zoltán, Gál Benedek, Katona Martin. Edző: Garda Bálint.

