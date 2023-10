A szomszédvári rangadókat a szokásosnál mindig nagyobb figyelem kíséri. Így volt ez szombaton a Fejér vármegyei labdarúgó bajnokság III. osztály 8. fordulójában is, ahol Rácalmás együttese a szomszédos Kulcsra látogatott.

Kulcs–Rácalmás 1–1 (0–1)

Kulcs: Murvai – Seres, Gallai, Németh, Godó, Szekszárdi, Molnár, Pasqúalini, Tóth, Zsigmond, Balla.

Rácalmás: Tóth – Molnár, Balogh, Domak (Horváth 70.), Czári, Juhos (Kovács 21.), Tábi, Hornyák, Sőregi, Németh, Hatvany (Bartók 61.).

Az első félidő 13. percében erős vendég nyomás mellett Domak talált be a hazai kapuba. A szünidőig mindkét oldalon akadtak gólszerzési lehetőségek, de újabb találat már nem történt. A pihenőt követően is negyedórát kellett várni a következő nagy helyzetre, melynek során a hazai Németh kiegyenlítette a mérkőzést. Az összképet figyelembe véve, a sok pontatlanság miatt talán egyik csapat sem érdemelt három pontot.

A csapatok edzői az alábbiak szerint látták a mérkőzést:

Ócsai Norbert, Kulcs: – Elégedett voltam a csapatom játékával ezen a mérkőzésen. Tudatosan játszva, mezőnyfölényben futballozva tudtuk le. Védekezésünk rendben volt, a labdakihozatalaink is sikeresen mentek. Ennek köszönhetően az ellenfél térfelén sokszor tudtuk a pozíciós elképzeléseinket megvalósítani. Baloldalról több veszélyes támadást is vezettünk, illetve helyzeteket is sikerült kidolgozni. A látottak képe alapján a döntetlen reális eredmény. A játékunk minősége ma rendben volt.

Bakos János, Rácalmás: – Kombinatív játékra alkalmatlan pályán a helyzeteinket tekintve nyernünk kellett volna. Egy kis szerencsével többször megszerezhettük volna a győztes gólt. Végül otthagytunk két pontot Kulcson.

A forduló további eredményei: A nyolcadik kör eredményei: Sárszentágota – Szabadegyháza 6-1, LMSK – Lajoskomárom II. 4-0, Kisláng – Vajta 3-2, Alap – Kőszárhegy 1-5, Nagylók – Tác-Csősz 4-3, Dég – Cece 1-2.