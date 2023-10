Szerdán este lejátszotta első hivatalos mérkőzését a 2023/24-es idényben a Worm Angels jégkorongcsapata. Láng Zoltán együttese a Magyar Kupa első fordulójában vereséget szenvedett Miskolcon (0–4) az akadémisták ellen.

A kupacsatáról és a pénteken kezdődő Andersen Ligáról Láng Zoltánnal beszélgettünk: – Nem így terveztük a kupa első fordulóját. Szó szerint egy kicsit későn érkeztünk meg a meccsbe. Tanulságos volt, a végére sikerült felvenni a ritmust. A visszavágón képesnek tartom a csapatot arra, hogy mínusz négyről is legyen esélyünk a továbbjutásra. A kupába éppen azért neveztünk, hogy az Andersen-rajtra már élesek legyünk, ahol a hazai meccseket Érden játsszuk. Nyáron a keretünk bővült, számos minőségi játékos érkezett hozzánk. Erre szükségünk is lesz, hiszen a rutinosabb játékosok többsége munkahely és család mellett vállalta a játékot. Az érdi fiatalok sok lendületet hozhatnak majd, rájuk is komolyan számítunk az idény során. Nagyon örülünk. A budaiakkal játszottunk egy színvonalas edzőmérkőzést, azon 7–1-re nyertünk. Számos, remek kvalitásokkal rendelkező hokis választott minket, ők is bizonyítani szeretnének. Konkrét elvárást nem fogalmazunk meg a srácok felé, de szeretnénk ismét a legfényesebb éremért játszani az Andersen Ligában.

A bajnokságban szereplő másik újvárosi csapat, a DAB-ASP pénteken 21 órakor hazai pályán fogadja a MAC Ikonokat, míg a Worm szombaton szegedi vendégjátékkal kezdi a szezont.