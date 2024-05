Jó néha visszanyúlni a gyökerekhez

-Backnél nagyon sok zenei kezdemény van, amiket időről időre meghallgatunk, hogy inspirálódjunk. Ezt a beat-et többször meghallgattuk már, mindig arra jutottunk, hogy nem tudunk írni hozzá dalszöveget. Mindig úgy közelítjük meg a zenéket, hogy társadalomkritikus, megmondó szövegük legyen. A Rolanddal együtt dolgozunk Németországban és egy alkalommal éppen ötleteltünk, zenét hallgattunk, azon gondolkoztunk, hogy kellene egy új dal, amikor elkezdtünk rappelni rá és elkaptuk a fonalat.

Arra jutottunk hogy az lesz a koncepció, hogy elmondjuk a véleményünket a magyar rap életről, hogy nem tetszik az, amerre éppen halad.

Elkészítettük a demót, a Back még először kételkedett abban, hogy jó lesz-e ez így, mivel túl egyszerűnek tartotta. Szerintem nem kell mindig túlbonyolítani ezt, sokszor túlgondoljuk, itt van egy egyszerű refrén, ami fülbemászó. A demóval eljutottunk 4TRESS-hez, nála szoktuk a dalokat felvenni Dunaújvárosban, itt kikristályosodott a refrén végleges verziója, ami már Back tetszését is elnyerte.

Együttműködés

-Kool Kasko úgy került a képbe, hogy a Rolandék korábban együtt dolgoztak vele a StreetRoyallal, mindketten nagyon kedveljük a zenei munkásságát. Megkérdeztük, hogy karcolna-e a dalra és olyan jól sikerült az együttműködés, hogy elképzelhető, hogy a közeljövőben is lesznek közös munkáink.

Nem csak a dal, hanem a klip is közös munka eredménye: - Általában Liszkai Gabival szoktuk forgatni a klipeket, most úgy gondolkoztuk, hogy ehhez a dalhoz egy más szemléletű videót képzeltünk el, egy egyszerű imidzs klipre gondoltunk. Németh "Kobe" Dániellel és csapatával már dolgoztunk korábban együtt, most ismét közös együttműködésből született a klip.

Zenei helyzet, tényleg gond van?

-Sajnos azt látom, hogy most azt a világot éljük, amikor egy TikTok videóval pillanatok alatt elképesztően komoly nézettséget el lehet érni, ami szerintem veszélyes is lehet.

Úgy látom a mai fiataloknak olyan témák tetszenek, ahol olyan dolgokat állítanak be vagánynak, amik károsak lehetnek erre a társadalmi rétegre.

Egy kicsit erre akar rámutatni ez a dal, mindig csak a külsőségek, a pénz a fontos és éppen ez a fricska benne, hogy ebben a dalban nem erről van szó, hanem vissza akarjuk hozni a kilencvenes évek igazi rap party életérzését, ahol nem kell keménykedni, vagánykodni, hanem csak bólints az ütemre és érezd át a hangulatot.

Holnap hip-hop party a Kaptárban

-Lesznek régi dalok az első lemezről és a legutóbbi klipes dalok, természetesen a Ballinch is bekerül a setlistbe. Jelenleg folyamatosan készülnek a dalok, klipek, el vagyunk látva zenékkel a jövőre nézve, de ez inkább legyen meglepetés.