Nevezzük szervezőbizottságnak, amely hétfőn tartotta alakuló ülését a Gourmand kávéházban. A hőskor képviseletében ott voltak az ötletgazdák, Varga Róbert és Sártory Endre. Az úgynevezett aranycsapatot, az 1996-ban a város első, csapatsportágban bajnoki címet szerző együttest a kapusa, Berényi Norbert képviselte. Napjaink klubjának, a DAB-nak két vezetőségi tagja, Azari Zsolt és ifjabb Azari Zsolt szintén jelen volt az eseményen.

Az látható volt, a helyzet még elég képlékeny, mint ahogy az is, a társaság rendkívül lelkes, nem csoda, hogy rögtön elkezdődött az ötletek megosztása.

Első és legfontosabb kérdés az volt, mi legyen a program? Egész nap tartson-e, vagy csak délután, mi legyen a fő attrakció, egy bajnoki mérkőzés vagy egy gálamérkőzés? Végül is abban hamar megegyeztek a résztvevők, a program egész napos lesz, és egy gálamérkőzéssel fog kicsúcsosodni. A mostani állás szerint délelőtt és kora délután utánpótlás- és női mérkőzéseket láthatnak az érdeklődők. Az öt órakor kezdődő gálameccsen pedig a 2012–13-as szezonban bajnokságot és Magyar Kupát nyert DAB csapata, valamint az Andersen Liga all-star együttese méri össze erejét. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy az Acélbikák akkori svéd edzője, Stephan Lundh elfogadta a szervezők meghívását, és remélhetőleg ő is jelen lesz.)

A mérkőzés után a pályán felsorakoznak mindazok, akik tagjai voltak valamelyik dunaújvárosi ob I-es csapatnak. Sajnos sokan már nem jöhetnek, mert már nincsenek közöttünk. Ezután jégdiszkó zárja a születésnapot. Nagyjából ez lesz a műsor gerince, valószínűsíthető, várható még némi változtatás, de sok idő nincsen, mivel abban megegyeztek a szervezők, hogy a dátum november 11., vagyis a november 7-e utáni első szombat lesz.

A közel kétórás megbeszélésen rengeteg ötlet vetődött fel, némelyiket hamar elvetették, voltak, amikben megosztott volt a társaság, és akadtak olyanok is, amelyekben egyetértettek. Persze a némi megosztottságnak megvolt az oka, mert szóba került a legfontosabb kérdés: a költségvetés. És az miként áll majd össze. Csak néhány fontos dolgot említünk meg. Mezek, emlékkorongok, érmek, emlékplakettek készíté­se, fotókiállítás, filmvetítés megszervezése, a holtidőkben különböző szórakoztató műsorok biztosítása – mind-mind pénzbe kerül.

A dunaújvárosi önkormányzat részéről Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester támogatásukról biztosította a szervezőket és természetesen a jubileumi ünnepet. Első ötletként felmerült, hogy a polgármesteri hivatal C szárnyában egy termet kapnának a hokisok, ahol egy egyhetes sportági kiállítást rendeznének be, amit bárki megtekinthet, különös tekintettel az iskolai csoportokra. A kiállítóteremben a diákok, ha kedvük szottyan, akkor fel is próbálhatnak egy jégkorong-felszerelést.

Az összejövetel végén a résztvevők abban maradtak, létrehoznak egy Facebook-csoportot, amelyen rendszeresen közölnek majd híreket a szervezésről, és itt tarthatják a kapcsolatot egymással az egykori játékosok, vezetők, támogatók.