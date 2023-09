Az Angels részéről Kováts András, az egyesület elnöke, Láng Zoltán vezetőedző, valamint a klub kommunikációjáért felelős Dolmán Gábor beszélt lapunknak a legfontosabb változásokról és várakozásokról.

Dolmán Gábpr, Kováts András és Láng Zoltán

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Májusban elhunyt Győri Tamás, aki évek óta meghatározó szerepet játszott az Angels életében. Tamás elvesztését máig nem tudtuk feldolgozni, ám alkalmazkodnunk kellett ehhez a helyzethez. A hölgyek szakmai vezetését Láng Zoltán vette át. A klub vezetőségének összetételében is történt változás. A távlati célok és stabilitás érdekében bekerült az elnökségbe Jobb Dávid és Halász Ákos. Domán Gábor pedig, aki korábban is nagymértékben segítette a munkánkat, az egyesület marketing- és kommunikációs ügyeiért felel. A női csapataink szakmai munkáját Márkus Tünde és Németh Péter segíti majd – mondta el Kováts András.

A szombaton kezdődő, három ország csapatait összefogó nemzetközi kihívásról, az osztrák bázisú DEBL-ről Láng Zoltánt kérdeztük:

– Kettős cél vezérelt minket. Ahhoz, hogy a nálunk játszó remek magot megtartsuk és szakmailag is fejlődjünk, új kihívásokat kellett kerestünk. A szintlépés szempontjából az osztrák fél amatőr, fiatal játékosoknak is lehetőséget kínáló DEBL megfelelő választásnak tűnt. A ligában mellettünk három további magyar csapat az FTC, a MAC, a Veszprém, egy szlovén gárda, a Maribor és négy osztrák együttes, a Graz, a Linz, a Villach, a Bécs és a Klagenfurt szerepel majd. Fontos szempont volt, hogy egy nemzetközi pontvadászat hosszabb távon jóval vonzóbb ajánlat a támogatóink felé is. A lebonyolítási rend szerint az alapszakaszban oda-visszavágós rendszerben találkoznak a csapatok, majd következik a rájátszás. A jelenlegi állás szerint három kapussal, nyolc hátvéddel és tizenöt támadóval kezdjük majd e hétvégén a DEBL küzdelmeit. Szombaton délután negyed négytől fogadjuk a Villach, majd másnap délelőtt 11.45-től Linz együttesét. Mivel bő kerettel dolgozunk, így továbbra is ott leszünk majd a hazai U25/A és az U25/B bajnokságokban is. A DEBL-ben most debütálunk majd, így konkrét helyezésbeli elvárásunk nincs, erre inkább az idény közepén lesz érdemes visszatérni. Az U25/A-s pontvadászatban szeretnénk a legjobb négy közé jutni. A nyáron jelentősen erősödtünk, kíváncsian várom, hogy ilyen terhelés mellett mire lesznek képesek a lányok.

A tavalyi sikeres bemutatkozás után a férfiaknál jön az Andersen Liga második idénye. A Worm Angels – amelynek szintén Láng Zoltán az edzője – legutóbb ezüstéremmel zárt.

– A legfontosabb változás, amelyet már nyáron is kommunikáltunk, hogy a Kárpáti Farkasokkal kötött együttműködés keretében Érden játsszuk majd hazai meccseinket az Andersen Ligában. A legutóbbi szezon tapasztalatai azt mutatták, hogy számos körülmény miatt két Andersen-csapatot nem bír el a város (a másik gárda a DAB-ASP – a szerk.). A Farkasok fiataljai lehetőséget kapnak, hogy a Worm kötelékében egy felnőtt-bajnokságban fejlődjenek. A keretünk gyakorlatilag teljes. Közel hatvan hokissal számolhatunk, köztük számos korábbi klasszissal, akik sok száz Erste Liga-meccsen korcsolyáztak jégre. A srácok tavaly is remek közösséget alkottak, és minden bizonnyal most is ez lesz az egyik legnagyobb erősségünk. Ami az elvárásokat illeti, ezúttal is ott szeretnénk lenni az Andersen Liga végjátékában. Szeretnénk mindenkinek játéklehetőséget biztosítani, így indítunk csapatot az ob III-as bajnokságban is.

Az előző kiírásban a döntőig menetelt a Worm Angels az Andersen Ligában

Fotó: Laczkó Izabella

Az Angels és a Kohász címert rája közös csapata a R'Angels – KCR az elmúlt idényben indult először az ob IV/C bajnokságban, és rögtön aranyérmet is szerzett. A gárda mindenese, Dolmán Gábor elmondta, ezúttal a negyedosztályban is két gárdával indulnak majd harcba. A minél több játéklehetőség érdekében az ob IV/D -s pontvadászatban is lesz újvárosi együttes.