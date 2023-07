Bíró Attila a japánok elleni csoportmeccs után elmondta, számos ponton javulnia kell a magyar női pólósok játékának. Védekezésben mindenképpen, hiszen a távol-keleti együttes húsz gól fölé jutott Magyariék ellen.

Garda Krisztina, a válogatott alapembere, a DFVE klasszisa így értékelt: – Fáj ezt mondani, de elég bután játszottunk időnként elöl. Ahelyett, hogy komoly lóbálások után kiadogattuk volna a labdát a szélsőknek, akiknek csak be kellett volna „bólintaniuk” úgymond, gond nélkül, inkább belepüföltük a blokkokba meg a kapusba. Javulni kell, már a következő két meccsre, hogy az igazán fontos mérkőzéseken teljesen összeszedetten tudjunk játszani.”

A korábban a dunaújvárosi klubnál számos szép sikert elérő, kiváló hálóőr Magyari Alda így nyilatkozott:

– Meg kell tanulnunk higgadtabbnak maradni, nem elveszteni a fonalat és egységesnek maradni végig. Ma időnként jött egy-egy kis megőrülés, emiatt alakult ki ez az egész. Nekem is muszáj lenyugodnom, nem megbolondulni minden egyes gól után – ez ma is előjött néha, de igyekszem, dolgozom azon, hogy ez a legfontosabb meccseken már ne így legyen.

Mire e sorokat olvassák kedves olvasóink, addigra már kiderül, miként is végzett a magyar női pólócsapat Új-Zéland legjobbjai ellen.

A magyar pólósport követői akár legyinthetnének is Új-Zélandra, ám ez nem lenne helyes. A szigetország vízilabda-fejlődését számos magyar szakember segítette az elmúlt évtizedekben, többek között Bíró Attila is.

Az új-zélandiak gólzáporos találkozón győzték le Japánt (17–16), és minimális különbséggel kaptak ki Kanadától (13–11).

A további csoportokban általában az elmúlt találkozókon a papírforma érvényesült. Gardáék számára az igazi világbajnokság majd csak az új-zélandiak utáni találkozóval kezdődik. Már kőkemény kiesési rangadókkal.