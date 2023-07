A felnőttek mezőnyében a dunaújvárosi klubot három versenyző képviselte, Éberhardt Richárd K-2 500 méteren a Kovács Katalin Akadémiát erősítő Pólai Botonddal hatodik lett az előfutamban, így nem jutott tovább.

A kenu párosok fél kilométerén Hajdu Jonatán és Slihoczki Ádám az előfutamukat nagy fölénnyel, több mint két másodperccel nyerték meg, a döntőben pedig egy másodperces fórral szereztek aranyérmet.

Egy kilométeren szintén ők számítottak esélyesnek, és ennek megfelelően is teljesítettek a fiúk, már az előfutamukat is óriási, nyolc másodperces előnnyel nyerték meg.

Forrás: MKKSZ

Aztán a döntőben tovább gyorsulva szintén senki nem tudta befogni őket, a másodikként beérő Sáfrán Mátyás, Bakó Tamás kettős előtt majd’ négy másodperccel értek be.

– Most először éreztem azt, hogy sikerült jól beállítani a párost. Egy edzésünk volt igazából, illetve az előző napi ötszáz méter. Nagyon jó érzésekkel fejeztük be ezt a pályát, szerintem nem is jöttünk ­rossz időt. Sok számban indulok a hétvégén, úgyhogy igazából edzésnek fogom fel ezt az egészet. Illetve Ádámmal a párost pár éve már beiktattuk a magyar bajnokságba, pont azon gondolkoztunk, hogy ha minden igaz, ez volt a hetedik győzelmünk – idézte Hajdu Jonatánt a szövetség honlapja.

– Már szerintem is sokkal jobb volt, komfortosabban térdeltünk a hajóban és nem dőltünk semerre. Most először eveztünk flow-ban, és ez elég is volt, ahhoz, hogy megnyerjük a futamot. Jó volt a ritmus, a szembeszél fogott kicsit, de nem volt görcsös a kenuzásunk – tette hozzá Slihoczki Ádám.

A kenu egyes kétszáz méter döntője hatalmas küzdelmet hozott, a befutónál csak milliméterek döntöttek a dobogós helyek között Korisán­szky Dávid (MTK), Hajdu Jonatán és Fekete Ádám (UTE) között. A sérüléséből visszatérő Korisánszky a tőle megszokott vízbe borulós berúgásának köszönhetően, az időmérő rendszer szerint 28 ezredmásodperccel nyert Jonatán előtt, aki mögött a harmadikként beérő Fekete is egy tizeden belül volt a győzteshez képest.

A sprinttáv páros küzdelmeit a Rumi Gergő, Nagy Zakariás (Graboplast Győri VSE) kettős nyerte, az ötszázat és ezret megnyerő Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám páros ezúttal ezüstérmes lett fél másodperces hátránnyal, a bronzérem pedig a Gyányi Levente, Szilá­gyi Balázs (MVM Szeged VE) egységé lett.

Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

A kenu egyes 500 méteres döntőben mindkét dunaújvárosi fiú érdekelt volt, végül Hajdu a dobogó harmadik fokára állhatott Fejes Dániel és Fekete Ádám mögött, amíg Slihoczi az éremről lemaradva negyedik lett. Az ezer méteres távon nem sikerült az éremszerzés, Hajdu Jonatán a hetedik helyen ért be a célba a döntőben.

Összesítésben a felnőttek bajnokságát két aranyéremmel, két második hellyel és egy bronzéremmel zárta a Hajdu, Slihoczki alkotta DKSE csapat.