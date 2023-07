Az előző szezonban régi és új csapata egy csoportban szerepelt a bajnokságban, az alföldi gárda a második helyen végzett.

Bata Szigetváron kezdte a futballt, majd a PVSK és az Illés Akadémia következett utánpótlás éveiben, aztán öt szezonon keresztül a PMFC-t erősítette, 2016 őszén debütált a felnőttek között az NB III-ban. Pécsről Szentlőrincre, majd a szegedi Grosics Akadémiához vezetett az útja, akikkel feljutott az NB II-be 2019-ben. Velük játszott a magasabb osztályban is, majd Hódmezővásárhelyre igazolt, ahol az elmúlt három idényben szerepelt, legsikeresebb a legutóbbiban volt a csapat, hiszen a második helyen végzett az Iváncsa mögött.

Mint a DFC írja, Kristóf a támadóharmadban mozog otthonosan, ezért is a tízes mezszámot fogja viselni. Erőssége a góllövés, melyet Dunaújvárosban is szeretne bizonyítani. Az MLSZ statisztikája szerint eddig 425 mérkőzésen 137-szer talált be az ellenfelek hálójába.