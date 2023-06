A hírt a klub közösségi felületein jelentették be pénteken este. Mint a közleményben írják: "A mindig jó kedélyű 24 éves csatár második szezonját kezdi meg piros-fehérben. Korábban megfordult Újpesten, Miskolcon, valamint a Vasasban és a Győr csapatában is. Legutóbbi Erste Liga szezonjában már újvárosi színekben 36 mérkőzésen 20 pontig jutott (8-12) és alapembernek számított Niko Eronen legénységében. A finn vezetőedző így kommentálta a szerződés meghosszabbítását: Szalma Zsolti nagyon fontos számunkra. Jó ember és nagyon kedveli Őt az egész csapat, ráadásul az állandó jó hangulata igazán pozitívan hat a többiekre is az öltözőben. Az ilyen típusú játékosokra minden csapatban igen nagy szükség van. Keményen dolgozó, “kétirányú” játékos, aki mind támadásban, mind a védekezésben maximálisan odateszi magát. Biztos vagyok benne, hogy ezt a közös együttműködést tökéletesen igazolni fogja az előttünk álló 2023/24-es szezon!