A dunaföldvári csapat 21 mérkőzésen 17 győzelmet, 3 döntetlent és mindössze egyetlen vereséget szenvedett el, 75 gólt rúgott és 22 találatot kapott. Ezen felül feljutottak a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára is, miután bejutotta a Tolna vármegyei kupa fináléjába, amit később rendeznek meg.

A bajnoki sikerrel a csapat jogot szerezett arra, hogy megméresse magát az NB III-ba jutásért rendezett osztályozón, amelyre tizennyolc klub nevezett. Az együttesben egyébként több, korábban Dunaújvárosban futballozó, vagy éppen dunaújvárosi játékos is szerepel. A keretben sokan magasabb, akár NB I-es rutinnal is rendelkeznek, a vezetőedző pedig Varga Balázs, aki Földvárra érkezése előtt a DPASE NB III-as csapatát irányította.

– Gratulálok az FC Dunaföldvár vezetőségének, dolgozóinak, a kollégáimnak, akikkel napi szinten együttműködünk és a játékosaimnak, akik ezt az eredményt elérték! Csak mi tudjuk, mennyi erőfeszítés és munka van az egész mögött. Nem állunk le: meg szeretnénk nyerni a Tolna Vármegyei Kupa döntőjét és fel akarunk jutni az NB III-ba – idézte Vargát a klub közösségi oldala.

A héten az MLSZ megtartotta a sorsolást, amelyen eldőlt, a Zala vármegyei I. osztály bajnoka, a Semjénháza SE lesz a földváriak ellenfele a párharcban. A semjénháziak a 24 mérkőzésen aratott 21 győzelmükkel, 2 döntetlenjükkel és mindössze 1 vereségükkel végeztek az első helyen. Az első találkozót vasárnap 17.30 órakor rendezik idegenben, a meccsre a klub 13 órakor szurkolói buszt indít, amire az FC Dunaföldvár Facebook oldalán lehet üzenetben regisztrálni. A visszavágó június 11-én, vasárnap 17 órakor kezdődik Dunaföldváron.