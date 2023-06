„Haladjunk” – jelezte az FVLSZ igazgatója, Schneider Béla, a társadalmi elnök, Bencsik István pedig bólintott. Másfél órán át zajlott a szezonzáró, az asztalok ismét rogyásig megteltek kupákkal, serlegekkel, érmekkel, labdákkal. A megszokott, impozáns helyszínen, a MOL Aréna Sóstó vendégszektora alatti területen tartotta megszokott évzáróját a vármegyei fociszövetség.

A köszöntőt Simon László főispán mondta, aki méltatta a csapatok küzdőszellemét, jelezte, az amatőr futball fontos szegmense továbbra is Fejérnek.

A szövetség társadalmi elnöke, Bencsik István kiemelte, a nemrég zárult szezonban is nívós, sportszerű küzdelmek zajlottak, mindenkinek kellemes nyarat kívánt, valamint sok sikert az augusztusban rajtoló új idényben.

A szezont az igazgató, Schne­ider Béla értékelte, közölte, 13 ezer játékengedélyt adtak ki, továbbá fontos, hogy egyéb eseményeken, a Bozsik Intézményi Programon további 5300 gyerek, a középiskolások Fair Play Cup névre hallható sorozatán pedig hatszáz tanuló vett részt.

– Fejért figyelembe véve a rendezvényeinkkel a lakosság 4,4 százalékát értük el, ami jelentős szám, ugyanis a stratégiai tervben országos szinten, hosszú távon a három százalék elérése a cél, tehát joggal lehetünk büszkék ezekre az adatokra. A szép számok elsősorban a települési vezetőknek, a sportköri elnököknek, edzőknek, helyi aktivistáknak köszönhetőek, akik időt és energiát nem kímélve dolgoznak azon, hogy szeretett sportágunk még népszerűbb legyen.

A folytatásban nemcsak megőrizni szeretnénk ezt az előkelő pozíciót, hanem új korosztályokat bevonva tovább növelni a futballozók számát.

A vármegyei elismerések átadása után természetesen az Alba Liga, a Fair Play Cup és a megyei bajnokságok legjobbjait is köszöntötték. A Fair Play Cup küzdelmeiben, a keleti csoportban, az öregfiúknál a Baracs nyert, miként a felnőtteknél az Aquantis megyei másodosztályban is. A másodosztályban, az U19-es déli csoportban a KK Grain Kft. Mezőfalva diadalmaskodott. A női bajnokságban a Baracs végzett a második helyen a Csákvár mögött, s a Baracs öregfiúk gárdája is ezüstérmes lett a Nagyve­nyim mögött. A vármegyei másodosztály U19-es, déli csoportjában a Baracs szerezte meg a bronzot, a ­Nagyvenyim az ezüstöt, itt a Lajoskomárom bizonyult a legjobbnak. Az U19-ben, a Viszló Transz első osztályban az Ercsi Kinizsi fiataljai a harmadik pozícióban zártak, a felnőtteknél a Horfer Serleg harmadosztályban a Bes­nyő csapata győzött a Nagylók és a Szabadegyháza-Sárosd II. együttese előtt.

A baracsiak ismét halmozták a díjakat és érmeket az FVLSZ évzáró gáláján

Fotó: Horog László

Az Aquantis második vonalban a Baracs futballistái szerezték meg a bronzot, ebben a divízióban második lett a Nagykarácsony, a Mezőfalva zárt az élen.