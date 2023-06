Az FC Dunaföldvár–Semjénháza SE 6–1-re végződött mérkőzés akár gólban gazdagabb is lehetett volna, és ez nem a vendégeken múlott. A hazaiak közül Gellén Dávid a hatból hármat, Kun László Dávid, Rabi Dániel és Havasi Dániel egyet-egyet lőtt. A Semjénháza kitűnősége, Pápai Mátyás a fél pályáról szerezte meg a zalaiak becsületgólját.

A feljutást érő győzelem után Lesnyik Gábor klubigazgató lapunknak elmondta:

– A sikerünk egy szisztematikus munka gyümölcse. Az elmúlt szezon elején értük el, hogy végre komoly terveket is kitűzhettünk felnőttcsapatunk számára. Az akkori erősítési törekvéseinkkel már nemcsak a mögöttünk álló sikeres időszakra gondoltunk, hanem a most vasárnap kiharcolt folytatásra is.

Lesnyik Gábor klubigazgató

A következőkben egy kéthetes pihenő következik a játékosok számára, de mi, a csapat vezetői már az NB III-as feladatainkra koncentrálunk. Ez a gárda alkalmas lehet a harmadosztályban történő sikeres helytállásra is. Jó közösség jött össze, a keretet minőségi futballisták alkotják. Megígérhetem, hogy felkészülten kezdjük majd meg az új szezont is.

Varga Balázs, a csapat edzője így nyilatkozott:

– Ezúton is köszönjük mindenkinek a gratulációkat. Mi is nagyon örülünk a feljutásnak, a bajnokság megnyerésének és a kupasikerünknek. Lényegében minden összejött, amit szerettünk volna. A mi szintünkön mindent „bezsebeltünk”, úgy vélem, megérdemelt jókedvvel mehetünk a most következő nyári szünetre. Már az elmúlt szezonban, az érkezésemkor is az volt a célunk a vezetőséggel, hogy megpróbáljuk kivívni az NB III-as tagságot, és most folytathatjuk tovább.

Varga Balázs vezetőedző

Nekem mindig merészebb terveim vannak, ezért nagyon remélem, hogy tudunk még erősíteni. Bízom benne, hogy az FC Dunaföldvár akár még egy osztállyal is feljebb is léphet a jövőben. Mindez komoly lehetőséget teremthet az itt futballozó fiatalok számára is.

Kun László csapatkapitány egy gólt szerzett a Területi osztályozó második mérkőzésén: – Jó hangulatban játszottuk végig a szezonunkat, nyugodtam mondhatom, hogy baráti kapcsolatba kerültünk, egy igazi közösségbe forrtunk össze. Most jöhet egy kis szabadság, de ez is izgalmas időszaknak ígérkezik, hiszen eldől, hogy kik maradhatnak a jelenlegi gárdából, és kik lesznek az érkezők, akikkel a vezetőség erősíteni kívánja majd a csapatunkat. Úgy érzem, mindenki örömmel mardana ebben a közösségben. Én föltétlenül!