Ami a többieket illeti, a Baracs keményen szedegeti a pontjait, hogy maradhasson a dobogón. Mögötte a Polgárdi még veszélyes lehet a harmadik helyre. Pont a Baracs vendégeként zárják az utolsó fordulót, így nagy csatára számíthatnak a szurkolók. A Nagyvenyim az Aba otthonában szenvedett kiadós vereséget. Előszálláson az eső és a pálya állapota miatt elmaradt a Mezőfalva elleni mérkőzés.

Baracs – Kisláng 2–1 (1–1)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Áldott (Huber 61.), Prókai (Dobrovitz 81.), Szurma, Balogh D. (Sbihi 77.), Nagy (Deli 58.), Takács, Mészáros, Badi, Rózsahegyi.

Az első félidőben Takácsot kaszálta el egy szerelni próbáló vendégjátékos a tizenhatoson belül. Az akciót büntetővel jutalmazta Kupi Zoltán játékvezető. Balogh a büntetőt nem hagyta ki. A félidő vége előtti percekben szabadrúgáshoz jutott a Kisláng, a kapura tartó labdát Vaszócsik kitornázta a háló elől, de a kipattanóra keletkezett keveredésből a hosszúra visszarúgott labdát már nem védhette. A szünet után összekapták magukat a vendéglátók és bár a sok helyzet ellenére csak egy gólt szereztek Prókai révén a 62. percben, mégis megoldották a feladatot a három pontért.

Körmendi Zsolt baracsi edző: – Az első félidőben sok hibával játszottunk, amit az ellenfél ki is használt, így a vezető gólunknak nem sokáig örülhettünk. A második játékrészre összekaptuk magunkat és jobban koncentráltunk, aminek meg is lett az eredménye. Nem szép játékkal, de itthon tudtuk tartani a három pontot.

Beloiannisz – Nagykarácsony 5–3 (2–3)

Beloiannisz: Jurák – Vizi (Egervári 64.), Baka, László B. (Kiss 46.), Kovács, Nebucz, Rizojanisz, Balla, Szántó, Tóth, László Zs.

Nagykarácsony: Farkas – Gábris, Gráczer, Kovács, Éliás, Mohácsi, Jákli (Wadolowski 46.), Rezes, Berta, Szabó (Lukács 75.), Horváth.

Alaposan rácáfoltak a papírformára a görög falu együttesének játékosai. Az első negyvenöt percben mindkét csapatnak volt lehetősége büntetőt rúgni és azokból gólt szerezni. Először a hazai csapat, majd a vendégek érvényesítették a tizenegyest a 3. és 11. percben, Mohácsi és Szántó révén. A Nagykarácsony a folytatásban Gráczer és Jákli góljaival ellépett, de a Beloiannisz újabb tizenegyessel egyre zárkózott a szünetre. A pihenőt követően azonban már csak a vendéglátóknak jutott gól, a 49., 52. és 85. percben szrzett további három találattal a Beloiannisz fordított és győzött.

Ruzsás László a nyertesek részéről értékelt: – A fiúk beletettek apait, anyait. Jól jöttünk ki a kontráinkból, hiába szorított minket ellenfelünk. Megérdemelten nyertünk.

Adony – Seregélyes 2–3 (1–1)

Adony: Rácz – Tatár, Bognár, Bagóczki, Vukaljovics, Budai, Kaló, Tóth, Hodula (Mónos 74.), Balogh, Kőkuti.

Boldóczki Sándor adonyi edző így számolt be a találkozóról: – Az ötödik percben adtunk egy gólpasszt az ellenfélnek. Megállt a vízben a labda és berúgták. Ezután kiegyenlítettünk. A félidőt megint egy eladott labdával kezdtük, amiből gól lett. Gyorsan még egyet kaptunk, hogy keményebb legyen a dolog. Végül mi rúgtunk újabb szépítőt. Összességében volt nyolc helyzetünk, amiből nem szereztünk találatot. Ellenfelünk három helyzetből hármat érvényesített és ezzel megérdemelten nyerte a meccset. Amíg a helyzeteinkből nem tudunk betalálni, addig ez lesz.

Aba Sárvíz – Nagyvenyim 14–2 (6–2)

Nagyvenyim: Ocztos – Bozár, Jóbi, Fekete T., Kovács, Árva, Fekete R., Viola, Gódány, Dorogi, Maurer.

Fél óra játék után a vendégek már négy góllal vezettek, aztán még kettőt hozzátettek a szünetig, a hazaiak Kovács Dániel duplájával szépítettek némileg az eredményen. A második félidőben az Aba gólparádét tartott.

Az Előszállás – Mezőfalva mérkőzést május 24-én pótolják. További eredmény: Káloz – Szabadbattyán 2–1.

H. Aquantis csoport állása M. Gy. D. V. LG. KG. P. 1 KK GRAIN KFT. - MEZŐFALVA 22 17 4 1 72 16 55 2 NAGYKARÁCSONY 22 14 3 5 68 35 45 3 BARACS 22 13 3 6 52 19 42 4 POLGÁRDI 22 11 3 8 50 34 36 5 SEREGÉLYES 22 11 2 9 45 45 35 6 KÁLOZ 22 10 5 7 45 42 35 7 ELŐSZÁLLÁS 21 10 3 8 53 47 33 8 KISLÁNG 22 9 5 8 51 33 32 9 ADONY 22 9 5 8 51 36 32 10 BELOIANNISZ 22 9 4 9 38 34 31 11 ABA SÁRVÍZ 22 5 4 13 37 57 19 12 SZABADBATTYÁN 22 2 2 18 22 94 8 13 NAGYVENYIM 23 1 1 21 27 119 4 14 LMSK (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0