Mire ez a nagy izgalom? Azért, mert a vendégségbe érkezőknek úgy kellene az ott megszerezhető három pont (ahogy mondani szokták) „mint éhezőnek a falat kenyér”. Szerencsére az érdi fiúknak ilyen nagy gondjuk nincs ugyan, de elég nagy rém nekik az NB II-es tagságuk megszűnésének a felmerülése. A legnagyobb riválisukat a Szigetszentmiklóst, legalább egy ponttal meg kéne előzniük, hogy elkerüljenek a kiesést jelentő negyedik helyről! Az újvárosiak szempontjából is fontos lehet ez a csata, hiszen sikerükkel hazai pályán megszerezhetik az alsóház elsőségét.

Az esélyek? A csillagállásokat azért mégsem vesszük figyelembe, de azt csak fölemlegetjük, hogy az érdi legények az elmúlt öt mérkőzésből négyet megnyertek, egyet elveszítettek, éppen a mostani ellenfelük a Dunaújváros Futsallal szemben. Az önbizalmukat visszaszerző hazai csapat az ötből egyet bukott, egy döntetlent játszott, és az utóbbi három alkalommal besöpörte a győzelmet. Az igazság péntek este kiderül.

Mit gondolnak erről a meccsről az újvárosiak?

Tóth Árpád az edző: – Kellett a hétfői győzelem is a Tihany ellen, de most hazai pályán is be kell húznunk a találkozót. Szeretnénk megnyerni az alsóházat, még akkor is, ha az Érdnek „élet-halál” lesz is az a mérkőzés, mert bent szeretnének maradni. Jó periódusban vannak, de nekünk hazai pályán csak a győzelem lesz az elfogadható.

Varga Milán: – Úgy gondolom, hogy az Érd elleni meccs nem lesz egy sétagalopp, mert nekik roppant fontos lesz a vendégjáték. Biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzésre készülhetünk, de mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy az idei szezontól szépen búcsúzzunk el hazai pályán, a saját nézőink előtt

Fekete Tamás: – Hogy mi lesz péntek este? Természetesen nagy csata, mivel a mi célunk megnyerni az alsóházat, ami győzelem esetén be is következne. Ezért nekünk sem szabad fél vállról venni ezt a mérkőzést sem, száz százalékon kell pörögnünk.