Augusztusban hazánk ad otthont a nyár végén sorra kerülő atlétikai világbajnokságnak. A világbajnokság központi helyszíne a Nemzeti Atlétikai Központ, amely egy 35 ezer néző befogadására alkalmas stadion, amit nemzetközi szintű atlétikai versenyekre terveztek.

A Mondo borítású, világszínvonalú pálya rendkívül gyors és Magyarországon egyedülálló. Ráadásul a stadionban kialakított pályafelület aszimmetrikus,

így a nézők mind a futó-, mind az ugrószámoknál közelebbről láthatják majd versenyeket.

A futópályán a világ legjobb atlétái küzdenek majd az aranyérmekért, így minden bizonnyal több világrekord is születhet majd az Atlétikai Központban.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Sportrádiónak elmondta, hogy célegyenest úgy alakították ki, hogy a Duna folyásával egyirányú, uralkodó északi szelet kihasználva hátszél legyen, de azért ne veszélyeztesse a szabályosnak minősíthető csúcsokat.

A stadionbejáráson Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy nemcsak itthonról, hanem külföldről is hatalmas az érdeklődés a világbajnokság iránt, amelyre 203 országból már 2500 atléta nevezett, így egész biztosan ez lesz idén a legnagyobb sportesemény lesz a világon. A világbajnokság után a stadion mellett az egészségesebb életmód kiszolgálása érdekében egy 10,5 hektáros sportparkot alakítanak ki.

Szimbolikus árú jeggyel utazhatunk

VB2023 elnevezéssel kedvezményes jegyet vezet be a MÁV–Volán-csoport Magyarország történetének legnagyobb sporteseményére, az augusztusi budapesti szabadtéri atlétikai világbajnokságra – jelentette be Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatója a Nyugati pályaudvaron megtartott sajtótájékoztatón, amely után a fenntarthatóság és a vb sikeres lebonyolítása érdekében együttműködési megállapodást kötött az eseményt szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. a MÁV–Volán-csoporttal.

A vezérigazgató hozzátette: a szimbolikus, maximum 2023 forintos jegy augusztus 18. és 27. között a Budapestre történő utazásra, míg a visszautazásra augusztus 19. és 28. között lesz érvényes. A jegy az ország bármely pontjáról a MÁV-Start- és GYSEV-járatokon, a helyszínhez legközelebb eső vasútállomásig (azaz Kelenföld állomásig, valamint a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokig), a Volánbusz esetében az ország bármely pontjáról Budapestre (pl. Budapest-Népliget, Budapest-Stadion), és a budapesti elérést biztosító vasútállomásra, a MÁV–ÉV esetében Budapest közigazgatási határáig történő helyközi utazásra, illetve minden esetben a kiindulási helyre való visszautazásra jogosít.

Pafféri közölte: a VB2023 jegyet várhatóan már 30 nappal az esemény előtt meg lehet vásárolni a MÁV-applikációban, a későbbiekben pedig a MÁV-Start-jegykiadó automaták Térségi és városi jegyek menüpontjában, a MÁV-Start-, a GYSEV- és a Volánbusz-jegypénztárakban, valamint a Volánbusz helyközi autóbuszok fedélzetén is elérhető lesz. A jegy vonatokon csak 2. kocsiosztályon érvényes, feláras vonaton a szükséges felárat (például intercity vonaton a helyjegyet), vagy emelt szintű szolgáltatást biztosító autóbuszon a távolsági kiegészítő jegyet meg kell hozzá váltani.

Németh Balázs, a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója elmondta, hogy külföldről Pakisztán már a 75. ország, ahonnan érkeznek nézők a budapesti eseményre. Hangsúlyozta, hogy a vidéken lakó magyar sportkedvelők számára is igyekeznek megfizethetővé és elérhetővé tenni a világbajnokságot. Példaként megemlítette, hogy a 2023 forintos utazási jegy mellett a 4500 forintos „Hétköznapi hős” belépővel együtt összesen 6523 forintért lehet megtekinteni augusztus 20-án a vb délutáni programját – benne a 100 méteres férfisíkfutás döntőjét –, majd a tűzijátékot. Akik pedig a délelőtti versenyekre is kíváncsiak, a stadion büféjében ebédelve – ahol ársapkát alkalmaznak – is kihozhatják a költségeket 10-11 ezer forintból.