– Mi az, ami ilyen pályán számít? Technika, gyorsaság, drift, látvány?

– A verseny alapvető célja, hogy egy adott távolságot, bójákkal megnehezítve a legrövidebb idő alatt tegyük meg. Ez egy technikai sport, így nagyon fontos az autó, ami legyen nagyon könnyű és jól tapadó a gumi. Nem utolsó sorban kell egy jó sofőr. Ez a három dolog kell hozzá, és akkor mindenki örömét leli benne.

– A látványos kifarolások, fordulók segítik az eredményességet?

– Nem mindig jó, de van a pályának olyan eleme, ahol élesen kell megfordulni, ott előnyösebb lehet a szűkebb kanyarvétel. 30-40-es sebesség felett már nem jó. Látványnak viszont kiváló. A nézők sokan szeretik és vannak, akik ezt kicsit erőltetik is, hogy a közönségnek autózzanak. Tehát találunk ebben mindenféle stílust, s megtalálja benne mindenki a kedvére valót.

– Milyen a szlalom helyzete az autósporton belül jelenleg?

– Továbbra is azt lehet mondani, nagyon növekvő pályán van. Ennek a versenynek a 91 fős létszáma is bizonyítja, ami országos szinten is kiemelkedő. Sajnos néhány szakágban stagnálás figyelhető meg. Nálunk szerencsére ez növekedés. Köszönhető annak, hogy ez eléggé költséghatékony sport, nem szükséges óriási pénzmennyiség, nagyon drága felszerelés hozzá. Egy szériaautóval és bukósisakkal el lehet jönni. Amatőrként, akár az utcai járművel részt vehetünk. Kapunk egy adrenalin löketet, biztonságos körülmények között.

Burkon Róbert Dunaújvárosból, Jankovics Attila és fia Attila Rácalmásról érkezett a versenyre Fotó: Horváth László

A verseny előtt a bokszban járva számtalan autócsodát nézhettünk meg. Voltak köztük szériamotorral szerelt járművek, otthon „reszelt”, házilag tuningolt egyedi darabok és kimondottan versenykörnyezetre gyártott autók. A pilóták között helyi érdekeltségűekkel is találkoztunk. Burkon Róbert dunaújvárosiként vallott magáról.

– 2019-óta versenyzek, így nagy rutinra még nem tehettem szert. Szlalomban csak azért indultam, hogy legyen a városból is nevező. Abszolút nulláról kezdtem és szerelem volt első látásra. Egy barátommal kezdtük az ismerkedést az autósporttal és tudatosan építettük meg az autónkat. Később ő kiszállt. Eredmények közül PF4-es kategóriában a tavalyelőtti dunaújvárosi harmadik hely a legjobb. Bár a pálya nem nagyon fekszik az elsőkerék hajtásnak, azért szeretnék ismét dobogó közelébe kerülni.

Rácalmásról Jankovics Attiláék sem éppen erre a versenyre épített autóval érkeztek. Tavaly a PF 7-es kategóriában a 3. helyet csípték meg. A fiatalabbik Jankovicsot kérdeztük, aki az autósportban harminc éves múlttal rendelkező édesapja támogatásával indult. – Örültem, hogy így alakult a sorsom apám irányításával. Már akkor szerettem volna versenyezni, mikor még kicsi voltam és láttam a szülőmtől. Az autósport felelősségről, tanulásról szól, de mellette azért rengeteg élményt is ad. Negyedik éve versenyzek. Tavaly szlalom I. kategóriában 3., FRT-n pár első és más dobogós helyek születtek. Egyébként FRT-n kezdtem a szabadszállási pályán a laktanyában. A mostani versenyen a középmezőnybe, vagy inkább az elejébe várom magam. Azért erősebb autók is vannak, nehéz lesz. 1.3-as Hyunday Accent széria motoros kocsival indulok. 13-as slick gumik segítik a haladást.

A verseny után a kisapostagi csapatra is rátaláltunk. Varga János, Varga Jácint és Tóth Krisztián csak alkalomszerűen versenyzik. 2008-ban rakták össze az autót, tavaly augusztusban álltak utoljára rajthoz.

A kisapostagi Varga János, Varga Jácint és Tóth krisztián a Lada 2101-es autóval

Fotó: Horváth László

A nap végén abszolút összetettben Jankovics Attila Kristóf 53., Varga Jácint 55., Varga János 62., Burkon Róbert 73. helyen végzett. A dobogóra sorrendben Bognár Martin, Lovász Róbert és dr. Pintér Máté állhatott fel. A díjak egy részét Mezei Zsolt Dunaújváros alpolgármestere adta át.