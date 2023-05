Ünnepi ceremóniával kezdődött a mérkőzés. A csapat elkötelezett szurkolóját, a korábbi játékosát köszöntötték a 18. születésnapja alkalmából, aki praktikusan a 18-as számú mezt is átehette, majd a kezdőrúgást is elvégezte. Máskor is megbízhatnák ezzel a nyitánnyal, mert ritkán látható fergeteges játékba kezdett a hazai csapat, akik nem mellékesen kilenc gólt ragasztottak az ellenfelük hálójába.

Az első félidőben a gólgyártást Szili kezdte, már az első percben betalált. Őt az ezen az estén ismét stílusosan játszó Ivacs követte. A félidő elegáns záró találatát Kovács. 3-0. Számszerűleg magabiztos vezetést szerzett a Dunaújváros Futsal, de mellette az ellenfelüknek is számos helyzetet és ziccert biztosítottak, sőt egy kapufát is lövettek velük.

A második félidőben a kényelmes nézők simán lemaradtak Csányi nyitó találatáról, ami az első másodpercekben született. Némi hezitálás után beindult az újvárosi futsal hengermű: előbb Paget, aztán Kis, majd Vincze és végül Fekete következett és máris a 9-0 világított a táblán.

Pihenőnap nélkül mennek a Dunaújvárosiak a következő rangadóra Ez lesz Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház 8. fordulójában a Tihanyi FC- Dunaújváros Futsal összecsapás a Tihanyi Sportcsarnokban, 2023.05.15-én hétfő este 19.30-as kezdéssel.

A Hidegkúti SC játékosai érthetően nehezen viselték el a nyomást, három sárga lapot is begyűjtöttek, és a faltjaik száma is hamar elérte a limitet. Az ebből született kis büntetőket már egy kicsit elpazarolták az újvárosi fiúk. Az edzőjük kapust cserélt. Tóth Szabolcsnak bár Rusvai lövésétől egy gólt el kellett szenvednie, (9-1) de mégis imponálóan mutatkozott be.

Értékelések:

Tóth Árpád a csapat edzője: - Kimondhatjuk, hogy fölényes győzelmet szereztünk, 9-1-re nyertünk, de már sokszor elmondtam, és most is tartom: mivel könnyű meccs nincs, ez sem volt az. Akkor lehet az, ha teszünk érte. A Hidegkúti SC ellen úgy játszottunk.

A második félidőben sokan lemaradtak arról a szép találatról megvárhattatok volna bennünket!

-Talán azt tanácsolhatnánk, hogy tessék időben elfoglalni a helyeiket! (mondta széles mosollyal) Az volt a célunk, hogy minél előbb eldöntsük a meccset. 3-0-nál a félidőben mondtam be a fiúknak, hogy ez még nem egy lefutott meccs, erre még rá kell rúgnunk gólokat, hogy az legyen belőle.

Nem fájt a fejed a tiszta lövéseiknél és a ziccereiknél?

-Egy kicsit följebb kezdtük a védekezésünket, szerettük volna kipróbálni azt, hogy az hogy megy nekünk. Ilyenkor persze nyílnak mögöttünk területek, amit aztán az ellenfél kihasználhat. Most abból is jól jöttünk ki. A végén ugyan kaptunk egy gólt, de az egy egyszerű figyelmetlenségből született.

Ez a meccs jót tett a gólkülönbségeteknek

-Abszolút nem számolgattam a meccs közben. Mindig abban hiszek, hogy verjük meg a következő ellenfelet és pontokkal előzzük meg a riválisainkat, és akkor nem kell számolgatni!

Csányi Dávid a csapatkapitány: - Hál’ Istennek két rossz mérkőzés után, ma „kiszakadt a gólzsákunk”. Kellett ez már a lelkünknek. Igaz, hogy lőhettünk volna ettől többet is, de az eltervezett célunkat így is elértük. Nem rossz ez az eredmény, de nem is vagyunk telhetetlenek. Remélem, hogy kijön majd a lépés és maradnunk ezen az úton és akkor rendben lesz ez a hátralévő néhány mérkőzés is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Cseresnyés Alex a Dunaújváros Futsal kapusa: - Meleg volt a helyzetem, hiszen jó lövéseket, és ziccereket kellett megfognom és még kapufájuk is volt. Szerencsére nullra hoztuk a félidőt és végül simán nyertünk.

Somogyi Gábor a Hidegkúti SC edzője érthetően rezignáltan nyilatkozott: - Egy ilyen mérkőzés után nem lenne könnyű derűsen nyilatkozni. Nagyon elszomorított ez az eredmény. Igazság szerint az alsóházi rájátszásban már fordulókkal ezelőtt eldőlt a kiesésünk dolga. Ilyen helyzetben már nagyon nehéz motiválni a társaságot. Arra kértem a fiúkat, hogy ezt a pár fordulót becsületből is úgy játsszuk le, hogy emelt fővel tudjunk búcsúzni a másodosztálytól. A mai eredmény nem így alakult. Sajnos az első pár percben kaptunk két, három gólt és az megpecsételte a sorsunkat. Emellett a Dunaújváros sokkal jobb játékerőt képvisel , mint mi. Ezzel együtt alul múltuk magunkat ezen a mérkőzésen. Sajnálom ezt a második félidőt, de hát megyünk tovább, hiszen még két mérkőzés vár ránk, amelyeken még lehet kozmetikázni az eddigi teljesítményünket. Általában a mezőnyben elég jól mozgunk, de mégis olyan hibákat követünk el, (és itt eladott labdákra, a védekezésben lemaradó, és a ziccereket kihagyó játékosokra,) amiket az ellenfeleink rendre megbosszulnak. Úgy néz ki, hogy jövőre a regionális bajnokságban fogunk indulni. Vélhetőleg ott lesz egy évünk arra, hogy elkezdjük a csapatot építeni. Szerintem az a jövő, ha Hidegkúton az utánpótlás nevelésre koncentrálunk.