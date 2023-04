A kétnapos seregszemlét szombaton kora délután a helyi tornacsarnokban Salamonné Szabó Éva szakágvezető, egyben a Dunaújvárosi „Mozdulj Diák” DSE vezetője nyitotta meg, aki külön köszöntötte azon fiatal versenyzőket, akik először mutatják be gyakorlataikat. A verseny előtt egyperces főhajtással emlékeztek Hajdú Lászlóra, a sportág meghatározó személyiségére, aki 2011-től 2019-ig a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség torna­szak­ágának vezetője volt.

A hétvégi seregszemlén öt egyesület – Budapesti Életjel Alapítvány-SOFI (edző: Németh György, segítő: Kovácsné Gróf Gabriella), Albertirsai Irmák Sprint SE (Szentendre, Csobánka, edző. Salamonné Szabó Éva), Soproni Doborjáni Ferenc EGYMI (edző: Farkas Tímea), Dunaújvárosi „Mozdulj Diák” DSE (Salamonné Szabó Éva edző, segítők: Windisch Gabriella, Vaczula Noémi).

A válogatottkeret tagjai is éremesővel zárták a hétvégi seregszemlét Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A vasárnapi döntőket és az éremátadót követően Salamonné Szabó Éva szakágvezető nyilatkozott lapunknak: – Nagyon szép ez a sportág. Azon fiataloknak, akik itt, e keretek között sportolnak, ez egy kiváló fejlesztési lehetőség, emellett a versenyzőink számos kis apró sikerélményhez is jutnak. Minden kis lépésért dicséretet kapnak, és ez kihat az egész életükre is. Mindez növeli az önbizalmukat, és inspirálóan hat számos más területen is. Szakágvezetőként a fő célom, hogy egyre többen csatlakozzanak hozzánk. A szép hazai és a nemzetközi eredményeknek természetesen mindig örülünk, hiszen ezek fontos visszajelzések, ám a konkrét helyezés soha nem cél. A lényeg, hogy a sportolóink pozitív impulzusokat kapjanak és fejlődjenek.

Számos szép gyakorlatot mutattak be a fiatal tornászok

Hozzátette: – Legutóbb, 2019-ben Abu Dhabi-i Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon számos szép sikert értünk el. Ott is remekül szerepelt Latinovics Lívia és Juhász Szebasztián. A közelgő berlini világjátékokra is több sportolót tudnánk kiállítani, ám a nemzetközi szövetség joga, hogy meghatározza: egy-egy nemzet az adott sportágban hány versenyzőt delegálhat. Most két női és két férfi kvótát kaptunk. A kerettagok mellett természetesen a tartalékok is folytatják majd a felkészülést. Összességében egy nagyon eredményes és élményekkel teli két napon vagyunk túl. Örömünkre több fiatal, kezdő versenyzőt is üdvözölhettünk. Esetükben főként nem az adott gyakorlat tökéletes bemutatása volt a cél, hanem a tapasztalatszerzés. A rutinosabb versenyzők szinte már hazajárnak ide. Úgy vélem, hogy egy alapvetően baráti közegben, jó hangulatban, figyelemre méltó teljesítményt nyújtottak. Ezúton is köszönöm a DKSE tornaszakosztályának, hogy lehetőséget adott e verseny lebonyolítására. A válogatottkeret-tagokkal folytatjuk a munkát, és következő hónapokban is készülünk a már említett berlini világjátékokra – mondta el lapunknak Salamonné Szabó Éva szakágvezető.

A „Mozdulj Diák” DSE eredményei. A női verseny: 1-es szint: Gulyás Noémi 5 arany­érem, 2-es szint: Latinovics Lívia 5 aranyérem. Férfiverseny: 1-es szint: Boromissza Krisztofer 4 aranyérem, 3 ezüstérem. Bíró Dominik 2 bronzérem, Kiss Dominik 2 aranyérem, Koskai Márk 2 ezüstérem.