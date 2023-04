A magyarok a torna első napján Keszthelyi Rita remeklésével nyertek a görögök ellen. Mivel utóbbi gárdát szerdán a hollandok is legyőzték, így Bíró Attila együttese egy sikerrel biztosíthatta helyét a Szuperdöntőben. A szakember a 16 fős keretből ezúttal Garda Krisztinának, Baksa Vandának és Szegedi Panninak adott pihenőt, írja az origo.hu.

Az ausztrálok szereztek ugyan vezetést, de a magyar csapat Gurisatti Gréta szép lövésével, egy remek összjáték után Parkes Rebecca közeli húzásával és Szilágyi Dorottya pattintásával gyorsan fordított (3-1). A hollandok fórból szépítettek, a mindössze 17 esztendős Hajdú Kata azonban - aki kedden még nem kapott lehetőséget - egy gyönyörű ejtéssel állította vissza a különbséget. Egy perccel a negyed vége előtt egy kettős előnynél Mahieu Geraldine pofozta be a labdát a hálóba, de még egy hátrány kivédekezésére, majd egy megúszás utáni Szilágyi-gólra is maradt idő.

A kiváló kezdést visszaesés követte, támadásban megakadtak a magyarok - Parkes ugyanakkor egy szépen végigjáratott fórt értékesített -, az ausztrálok pedig néhány könnyebb síppal befújt emberelőny után két gólra feljöttek. A kisebb holtpontról Hajdú mozdította el a csapatot egy szép kapásgóllal, de a túloldalon azonnal jött a válasz (8-6).

A harmadik felvonást Szilágyi két gyors találata vezette fel, így az ausztrálok korábbi erőfeszítései pillanatok alatt hiába valónak bizonyultak. A rivális a negyed felénél fórból talált be, de a magyarok is értékesítették a maguk előnyét: a görögök ellen féltucat gólig meg sem álló Keszthelyi Rita süllyesztette el a kapust, majd "hanyag" csuklómozdulattal lőtte ki a bal felső sarkot. Magyari Alda a kapuban többször remekül védett, elöl pedig Keszthelyi emberrel a nyakán is betalált távolról (12-7). A negyed végén az ausztrálok lőhettek volna gólt, de Magyari védett és még megúszhatott a mezőny leggyorsabbja, Vályi Vanda, aki magabiztosan fejezte be az akciót.

A záró nyolc percre már csak a számszerű végeredmény maradt a kérdés, valamint az, hogy az ausztrálok részsikerként tudnak-e még egy negyedet nyerni, de "be kellett érniük" a döntetlennel.

A legfőbb célunk az volt, hogy bejussunk a szuperdöntőbe, most szeretnénk három győzelemmel zárni a tornát"- mondta a helyszíni műsorban a magyar szövetségi kapitány. "A holnapi biztosan kemény mérkőzés lesz, szeretnénk szép vízilabdát játszani, remek találkozót vívni a hollandokkal.A mai meccsen az emberelőnyös játékunk fantasztikus volt, hátul pedig jól működött a zónánk. A fiatal játékosok bizonyították tehetségüket, és jelezték, hogy milyen nagyszerű jövő előtt állnak"- értékelt Bíró Attila.

Női világkupa, selejtező, 1. kör, Rotterdam, A csoport:

Magyarország-Ausztrália 17-11 (6-2, 2-4, 5-1, 4-4)

a magyar csapat gólszerzői: Szilágyi 4, Gurisatti, Hajdú 3-3, Parkes, Keszthelyi 2-2, Mahieu, Vályi, Leimeter 1-1

A magyarok további programja:

csütörtök:

Magyarország-Hollandia 18.30

A csoport állása:

1. Magyarország 6 pont (31-23), 2. Hollandia 6 (25-17), 3. Görögország 0 (22-28), 4. Ausztrália 0 (18-28)