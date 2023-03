Worm Angels–MAC Ikonok 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

Worm: Gyenes – Bontovics, Lencsés 1, Borbás, Németh, Rafaj – Hegyi, Hüffner, Gebei, Hamvai, Minárik – Jobb, Komáromi, Kiss Á. 1, Szepessy B., Szepessy M. – Bába, Krukk, Horváth, Kis T. Vezetőedző: Láng Zoltán.

Az első találkozóhoz hasonlóan a második is roppant szorosan alakult a vége előtt a MAC megszerezte a vezetést, és erre már nem volt válasza a Wormnak, amely így 0–2-ről várja a három győztes találkozóig tartó párharc újabb, szombati fejezetét. – A játékunk rendben volt, de ez a playoffban alap. Sajnos a döntő pillanatokban hibáztunk, így a MAC vezet a párharcban. A szerda esti találkozó utáni délelőttön már videóztunk, elemeztünk. Az egyesület szempontjából is fontos lenne a siker. Ami a korábbi párharcok során nekünk kedvezett, az a kis szerencse elpártolt tőlünk. Bízunk abban, hogy lesz még három meccsünk, elhozzuk a trófeát – mondta el lapunknak Láng Zoltán, aki kiemelte: „Továbbra is éhesek vagyunk, van esélyünk, bár a helyzetünk nem szerencsés. Számos olyan játékosunk van, akik voltak már hasonló helyzetben, és a negatívnak tűnő szituációt, előnyre sikerült fordítaniuk. Innentől már az életben maradásért játszunk. Már várjuk a szombati találkozót.”