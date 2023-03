Gémes révén a vendégek szereztek vezetést, ami után a hazaiak védekezésben minden ajtót bezártak, közben pedig támadásban hatgólos etappal feleltek, a második negyed elején 6–1-volt már az állás. A folytatásban sem változott a játék képe, a DFVE remekelt, a BVSC játékosai továbbra sem találtak fogást és rést a dunaújvárosi együttesen. A harmadik negyed elején 9–2-nél egyértelmű volt, hogy ezúttal egy pillanatig nem kell izgulni a győzelem miatt a mérkőzésen, amelyen mindenki lehetőséget kapott a szakvezetéstől.

Vad Lajos a lefújást követően elmondta, úgy érezte, az a gépezet, ami össze lett rakva Mihók Attila által, működött.

– Nagyon szép dolgokat csináltunk, mellette azért sajnos voltak hibáink is, amin dolgozni kell. Úgy érzem, ez elég komoly siker a BVSC ellen, ami az eredményben is megmutatkozott – tette hozzá.

Stieber Mercedes úgy kezdte, hogy nagyon nehéz mondania bármit is, mert nem erre számított, nem ezt várta a csapatától. Pedig jól felkészültek. – Nem értem, mi volt ez a megtorpanás, ennél többre vagyunk képesek, biztos vagyok benne. Még nem értük el azt a szintet, hogy ez hivatalos meccsen is kijöjjön, dolgozni fogunk ezen – mondta.

A forduló rangadóját az Euro Kupa elődöntőjében múlt héten egymás ellen 12–12-öt játszó Eger és UVSE vívta egymással. A hevesiek már három góllal is vezettek, az Újpest aztán egyenlíteni tudott, s egyszer vezetni a végén, amivel meg is nyerték a meccset 12–11-el. Így továbbra is kétpontos előnnyel állnak a második helyen a DFVE előtt. További eredmények: Ferencváros–Tatabánya 23–7, Győr –Szentes 6–17, III. Ker. TVE– Szeged 8–4.

A dunaújvárosiak kedden este újabb rangadó vár, a listavezető Ferencváros otthonában játszanak 20.30 órától.