– Mit szól a bajnokság élmezőnyének sorrendjéhez az alapszakasz után, mennyire lepte meg a Fradi hibátlan teljesítménye?

– Annyiban igen, hogy nem gondoltam volna, veretlenül lesz első, de az tény, sok csapat küzdött elég problémával. Az UVSE-nél voltak sérülések, az Egernél is akadtak gondok, és a Dunaújváros sem volt egész végig tökéletes állapotban, ebből a szempontból az FTC-nek szerencséje is volt. Persze, nem érdemtelenül zárt az élen.

– Ezzel kijelenthetjük, ők a legfőbb bajnokesélyesek?

– Az alapszakaszból kiindulva igen, a Fradi az, de nem biztos, hogy aláírnám. Ezt nyilván Gerendás György is tudja, és az UVSE, DFVE, Eger hármas „beleköphet” bőven ebbe a levesbe, szerintem a zöld-fehéreken múlik, mennyire lesz egyértelmű a végső sikerük.

– A DFVE több rangadóját személyesen nézte meg, mit szól az eddigi szezonjukhoz?

– Az utolsó meccsen az UVSE elleni vereség volt talán a leg­gyengébb teljesítménye. Ezzel szemben a Fraditól csak óriási csatában kapott ki nagyon jól játszva, szerintem ennek is köszönhető a BL-négybe jutása, olyan jó formában volt. Ezért volt érthetetlen számomra is az Újpest-meccs második félidejében látott gyengélkedés, ami talán azért történt, mert Gardáék elfáradtak, akik minden találkozót végigjátszanak, ez komoly igénybevétel. A fiatalok pedig kevésbé merték felvállalni a helyzeteket, ellentétben az UVSE oldalán fontos gólokat szereztek, de persze, van még idő fejlődni, nem csinálnék ebből tragédiát. Annyival nehezebbé tették maguknak a helyzetet, hogy a harmadik hellyel még játszanak az elődöntőért a BVSC-vel, bár ezeknek a játékosoknak kell a sok tapasztalat és mérkőzés. Ám előtte most jön egy igen nemes feladat, a Bajnokok Ligája négyes döntője, ami óriási élmény lesz számukra, még ha nem is a Dunaújvárosnak áll a zászló, mert erősebb csapatok vannak mellette. Lehet, nem tudnak kitenni az uszoda falára újabb dicsőséget megörökítő drapériát, de azt gondolom, már így is eredményes, komoly szezonja van a Dunaújvárosnak, amit senki nem várt tőle tavaly ősszel.

– Valóban, amit elértek idáig a BL-ben, arra nehéz jelzőket találni. Pedig a keret javarészének nemhogy nemzetközi, még ob I.-es rutinja sem volt.

– Igen, éppen ezért nehogy el legyen itt valaki keseredve, már így is fantasztikus évadot mondhat magáénak a klub. Akármi lesz a BL-ben, elégedetten tekinthet a szezonra, a final fourt abszolút nem vártam én sem, de a padovai selejtezőben remekelt, és ezzel megalapozta a további menetelését. Persze, látjuk, milyen sztárcsapatokkal van a döntőben, az aranyéremre minimális a sansz, de hogy valami közhelyet is mondjak, a labda kerek. Ez jutalomjáték lesz, amit minden résztvevő feltehet a karrierje legmagasabb polcára. Ugyanakkor ebből lehet építkezni, nagyon sok tehetséges fiatal van a keretben, és az utánpótlás-nevelés mindig is jó volt a DFVE-nél. Bízom benne, hogy ez a munka folytatódik, ami az én szempontomból a női válogatottnak is jó lehet a jövőben.

– A magyar női vízilabdának mekkora eredmény, hogy az Eurokupában a Fradi és az UVSE játssza a döntőt, az Újváros pedig BL final fourban van?

– Ne felejtsük, az Eger is elődöntős volt az Eurokupában, sporttörténelmet írt ezzel a szak­águnk, ilyen még nem volt. Ez mindenképpen szenzációs, főleg ha megnézzük, görög csapat nincs egyik végjátékban sem, a BL-ben két spanyol és egy olasz, azaz összesítve magyar dominancia van. Ez az elmúlt évek kiváló klubmunkáját tükrözi, amihez a válogatott is hozzátett, és valljuk be, jót tett a szezon előtti játékosvándorlás a bajnokságnak, ami kiegyensúlyozottabb lett, szerintem a véghajrá nem lesz olyan egyértelmű, mint a korábbi évadokban.

– Amikor eljön például Dunaújvárosba egy találkozóra, csak a kerettagokat figyeli, vagy ha lát olyan teljesítményt, akkor bekerül az illető neve a képzeletbeli noteszába?

– A valódiba is (nevet), mert szoktam jegyzetelni, pontosan, azt is nézem, a tizenéves játékosok miként produkálnak. Most is láttam nagyon jó teljesítményt tőlük, ezúttal dunaújvárosi szempontból sajnos az ellenfélnél, de persze őket is figyelem, részükről a szezonban voltak remek produkciók. Például Dobi Dorináé, akinek jót tett, hogy ide igazolt, mint már korábban nem egy vízilabdázó teljesedett itt ki, és lett válogatott. Mihók Attiláéknak ezt kell folytatni a jövőben is, ott vannak a Kardos lányok vagy Jonkl Csenge és a többiek, akik még nem meghatározóak az ob I.-ben, de jövőre robbanthatnak. Amint most már Hajdú Kata vagy Tiba Panna az Újpestben bizonyított, jövőre ők is felérhetnek melléjük.