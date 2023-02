A vendégeknek december eleje óta tart a jó szériájuk, amiért nagyon sokat dolgoztak, s aminek eredményeként feljöttek a hatodik, már felsőházi rájátszást érő helyre. Minden mérkőzésre egy képzeletbeli, de elszánt, bizakodó sóhajtással küldték őket a szurkolóik, de talán a realistán tervező klubjuk vezetői is. Rendre kimondtuk, hogy újabb nagy feladat vár rájuk az erős és a kiszámíthatatlan ellenfelekkel szemben is.

Eddig állták a próbát, felnőttek a feladathoz. Mérkőzésről mérkőzésre láthattuk, hogy nemcsak sikeresen megküzdöttek az ellenfeleikkel, hanem már élvezettel játszották a meccseiket. Ebben a szériában voltak nagy riválisaik és komoly tétre játszott csaták is. Ezúttal a mostani bajnoki sorozat első helyén álló csapat ellen kell helytállniuk. Mit mutat a TFSE-BESTRONG eddigi mérlege? Egy a feljutásra törekvő csapat eredményes sorozatát. Tizenöt győzelmet, négy döntetlent és egy vereséget, utóbbit az újvárosiak jelenlegi legnagyobb riválisától, a mögöttük egy ponttal álló Nagykanizsától szenvedtek el idegenben, december végén. Tehát otthon, eddig, veretlenek.

Az eddig csupán egy vereséggel álló TFSE ellen próbálnak bravúrt elérni

Azaz most egy nagyon szilaj csapat következik! Tóth Árpád, a Dunaújváros Futsal edzője erre felvetésre ezt válaszolta: – Azt mondtam a fiúknak, az alapszakaszt záró három mérkőzés egy-egy döntő erősségű és fontosságú lesz. Már a Hidegkúti elleni is annak volt mondható. A következőnek is úgy fogunk nekimenni, mintha azt játszanánk. Meg kell nyernünk ezeket az összecsapásokat, hogy ne kelljen számolgatnunk a végén.

Hiszel benne, hogy meg lehet ezt csinálni, vetettük fel a kérdést. – Amennyiben nem így lenne, akkor most azonnal fölállnék a padról, és átadnám a helyemet valakinek, tehát: egyértelműen.