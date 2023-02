Több játékosával hosszabbított a DKKA 34 perce

Küzdelmes csabai meccs vár a Kohászra

Dunaújváros - A napokban több játékosával is megegyezett a folytatásról a DKKA szakmai stábja. A klub közleménye szerint továbbra is az újvárosiakat erősíti majd a csapat kapitánya, Szalai Babett, valamint a védelem egyik oszlopa, Nick Viktória is.

Szabó Szabolcs Szabó Szabolcs

Szalai Babett továbbra is piros-fehérben játszik majd Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/DH Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Mindketten 2015-ben érkeztek az egyesülethez. Odaadásukról és a csapat iránti elköteleződésünkről mindent elárul a tény, hogy mindkét játékos immáron a kilencedik szezonját kezdi meg Dunaújvárosban.A piros-fehérek keretét erősíti majd továbbra is az akadémia neveltje, Matucza Gabriella. A 2002-es születésű beálló a K&H Liga és a Magyar Kupa mérkőzéseit egybevetve 14 gólnál jár ebben a szezonban. Ugyancsak új kontraktust írt alá a jobbszélső Arany Rebeka, aki tavaly érkezett Debrecenből, hamar beilleszkedett a közegbe, és mostanáig 38 találattal vette ki a részét a ­DKKA által elért eredményekből. Rebeka a nyártól nem csupán kölcsönben szerepel a ­DKKA kötelékében, hanem főállású dunaújvárosiként, hiszen sikerült megszerezni az ő játékjogát is. A női kézilabda NB I. 14. fordulójában, szombaton az EUbility Group–Békéscsabai Előre vendégeként lép pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata.

Két hét szünet után folytatódik a mieink számára a pontvadászat. Legutóbb, január 26-án Kisvárdán vereséget szenvedtek Rapatyi Tamás tanítványai (28–19), most a Viharsarokban javíthatnak, ami nem ígérkezik egyszerű feladatnak. Bár a békéscsabaiak eddig nem szerepelnek túl acélosan a bajnokságban. Az eddigi találkozóikon hat pontot gyűjtöttek. Figyelmeztető jel azonban, hogy az elmúlt mérkőzéseken jelentős formajavulást mutattak. A 13. fordulóban nem kis meglepetésre 29–27-re diadalmaskodtak Siófokon, december közepén pedig hazai pályán legyőzték a Ferencvárossal legutóbb döntetlent játszó Mosonmagyaróvárt. Fontos pontokért, izgalmas csata vár ma 18 órától a Kohászra. A bajnokság állása

1. Győri Audi 16 15 0 1 359-154 30 2. Ferencváros 14 12 2 0 451-340 26 3. Debrecen 15 10 1 4 439-386 21 4. M.magyaróvár 14 8 1 5 420-377 17 5. Praktiker-Vác 13 7 2 4 345-355 16 6. Siófok KC 13 6 1 6 342-345 13 7. Alba Fehérvár 13 5 2 6 328-366 12 8. Moyra-Budaörs 14 5 2 7 42-385 12 9. DKKA 13 5 2 6 333-387 12 10. MTK Budapest 14 4 2 8 391-406 10 11. Kisvárda 14 5 0 9 319-351 10 11. Békéscsaba 13 3 0 10 316-375 6 12. Érd 13 2 0 11 321-388 4 13. NEKA 13 1 1 11 298-359 3

Ezek is érdekelhetik