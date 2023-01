Dunaújváros - „Nem csukódott be semmilyen ajtó mögöttem, és nem ért véget semmi” – fogalmazott leköszönő beszédében Pintér Attila, aki kiemelte:

– A birkózószakosztálynak van egy nagyon komoly múltja, meg reményeim szerint egy ugyanolyan komoly jövője. A múlt egy szakasza az én életemhez is kötődik. Bízom benne, pozitívan tudtam ehhez a történethez hozzátenni. Szép, kerek szám a tizenöt esztendő. Az értékelés során is elhangzott, milyen eredményeket értünk el közösen ezen időszak alatt. Természetesen szponzorként továbbra is ott leszünk a szakosztály mögött. Személy szerint továbbra is segíteni kívánom a szakmai munkát. Nyilván ennyi idő alatt olyan kapcsolatok alakultak ki, ami a jövőben is működni fog. Tehát nagy valószínűséggel ennek a közösségnek ugyanúgy tagja maradok, mint az elmúlt másfél évtizedben. Az, hogy én segítek, az egyáltalán nem függ attól, hogy milyen pozíciót töltök be – mondta el az exelnök, akitől arra is kíváncsiak voltunk, látjuk-e még a birkózószőnyegen:

– Gyerekként még birkóztam, és már nem sportolóként vállalkoztam a szakosztály vezetésére. Magától értetődik, azért sportolok és szívesen látogatom a versenyeket, de a birkózást már gyerekként abbahagytam. Más irányba tartok jelenleg...

Pintér Attilának a DKSE elnöke, Mátyás Gábor köszönte meg a másfél évtizedes kiváló munkát

A folytatásról már az új vezetővel, Szűcs Istvánnal beszélgettünk:

– Óriási megtiszteltetés számomra a felkérés. Aki ebben a családban nőtt fel, annak ez nagyon sokat jelent. Az első gondolatom, vajon elfogadnak-e a többiek? A bejelentést követően mind a fiatalok, mind az idősebbek részéről pozitív visszajelzéseket kaptam. Tény, ez egy hálás feladat, ám egyben rengeteg munkával és felelősséggel is jár. Szeretném ezt a birkózócsaládot a legjobb tudásom szerint segíteni a jövőben. Nagyon bízom benne, akik felkértek, azok a későbbiekben is elégedetten és büszkén tekintenek rám. Azokat a célokat, amiket kitűzünk, azt el fogjuk érni – felelte a szakosztályvezető, aki a felnőttcsapatról, valamint a Kozma-program és az egyesület kapcsolatáról is nyilatkozott lapunknak:

– A szakmai stábbal már ­beszélgettünk a felnőttkorosztály jövőképéről. A múltra nagyon büszkének kell lennünk, hiszen ebből fakad a jelen és a jövő. Fontos tehát az elkezdett munka folytatása, az utánpótlás kinevelése, mert ebből lehet egy olyan felnőttcsapat, amely majd hozza az eredményeket. Az edzőink sikeres munkájának köszönhetően jó esélyünk van a hiányzó felnőttkorosztály kialakítására. Ennek már látható eredménye van, példa rá a lányaink komoly teljesítménye. Nagyon reméljük, ezeket az eredményeket megtartják, vagy akár növelik az előttünk álló időszakban.

Céljuk a hiányzó felnőttcsapat kialakítása

– A Kozma-programmal kapcsolatban szakosztályunknak óriási a felelőssége. Mit engedünk, miként tudunk hasznosan együttműködni? Jelenleg egyértelműen azt látjuk, közösek a célok, hiszen a központi rendszerbe bekerült versenyzőinkkel szoros a kapcsolat. Ha minden így marad, akkor nincs kérdés, közös a cél. A versenyzőink igen kiváló eredményeket tudtak elérni számos seregszemlén, és visszatalálnak hozzánk. Tehát ameddig a KIMBA (Kozma Imre Birkózó Akadémia) és a ­DKSE törekvése találkozik, addig nincs probléma. Értelemszerűen különböző akcióterveket is kidolgozunk. Ez lesz az egyik fő feladat az egyesület működtetése, menedzselése mellett. Amennyiben távolodnak az elképzelések, úgy arra is lesz majd kidolgozott tervünk.