Előremutató és konstruktív tárgyalás

Koszi Ferenc a találkozó részeként meg- és bemutatta az uszodát dr. Mészáros Lajosnak, akinek megköszönte a segítséget és a támogatást. Örömtelinek tartja, hogy kormányzati szinten képviseli ezt az ügyet, ami a jövőre nézve is biztos háttér lehet. Kiemelte, az uszoda működtetéséhez kell az önkormányzat, a DVG és az állam együttműködése és pozitív hozzáállása.

– A képviselő úr biztosított arról, bármikor kereshetem, amennyiben tud, segíteni fog nekünk. Én pedig arról, hogy ő is számíthat az enyémre, ha szüksége van rá. Szívélyes és kiváló hangulatú megbeszélés volt, remekül éreztem magam. Azért nem sűrűn szokott hozzánk járni országgyűlési képviselő, ezért is tartom ezt a találkozót előremutatónak, nemcsak a létesítmény, hanem a vízilabdaklub szempontjából is. Azért ne felejtsük: a dunaújvárosi csapatsportokat tekintve mi képviseljük és szállítjuk évek óta a nemzetközi eredményeket, bravúrokat. Természetesen meghívtuk a Bajnokok Ligája-negyeddöntőnkre is, reméljük, el tud jönni – nyilatkozta.