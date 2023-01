Rendszeres időközönként szükséges a hazai játékvezetői testület tudásának felmérése, az új szabályok megismertetése, azok tapasztalatainak megbeszélése, továbbá gyakorlatban történő alkalmazása. Az elméleten túl természetesen fontos a megfelelő fizikai állóképesség is, amiből szintén meg kell felelniük a „sporiknak”.

A csaknem kétszáz résztvevőnek, akik között sok hölgy is volt, a fizikai felmérőt a rác­almási sportcsarnokban tartották reggelente, az előadások és a vizsgák a Dunaújvárosi Egyetemen voltak. A program itt a számítógépes szabály- és videóteszttel zárult.

A rácalmási sportcsarnokban teljesítették a fizikai felmérőt, ami az ingafutás volt

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Németh Miklós, a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség elnöke lapunknak azt mondta, számukra nagy elismerés és presztízs, hogy ismét ők adhatnak otthont a rangos eseménynek. Immár nem először, és azt tapasztalják, a résztvevők örömmel és szívesen jönnek Dunaújvárosba.

A már említett fizikai felmérő az úgynevezett ingafutás volt, aminek szintje minden osztályban és korosztálynak más, értelemszerűen a nemzetközi párosoké a legmagasabb. Az előadók között volt Bonifert Ferenc, az MKSZ játékvezetői albizottságának elnöke, korábbi nemzetközi játékvezető, aki nyár óta látja el ezt a posztot. Ő az elnöki tájékoztatója után az értékelésekről és elvárásokról beszélt a résztvevőknek, aztán az új szabályok őszi tapasztalatairól. Illetve az adott bajnokság érdekes, netán vitatott eseteiről készült videókat beszélhették meg a játékvezetők tapasztalt kollégáik moderálása mellett.

– Van egy követelményrendszerünk, ami azt írja elő, évente kétszer kötelezően részt kell venni továbbképzésen NB II-es osztálytól felfelé. Itt biztosítjuk azokat a tréninganyagokat, amelyek valamilyen módon időszerűek, például a szabályváltozások miatt. Illetve olyanokról is beszélünk, amikkel kapcsolatban az elmúlt időszakban több hiba fordult elő, vagy nem változott, de a nemzetközi szövetség új értelmezést adott ki – mondta Bonifert Ferenc.

Az előadások részeként videókat is vetítettek adott meccsekről, tanulságként

Az elnök közölte, most először vannak olyan kiscsoportos előadások, amelyek részeként videókat vetítenek, amiket a játékvezetők saját meccseikből válogattak össze.

– Ezekből is lehet és kell tanulni, pont azt mondtam a résztvevőknek, ne azt nézzék, ki szerepel rajta, hanem azt, a következő meccsen ne kövessék el ezt a hibát. Kétfajta játékvezető-típus van, akinek a videója már szerepelt tanulságként, és van, akié majd fog. S tisztában kell lenni, előbb-utóbb mindenki hibázhat, vagy kerülhet olyan különleges szituációba, amit érdemes megmutatni – jegyezte meg.

Szombaton és vasárnap az előadásokat, illetve a vizsgákat a Dunaújvárosi Egyetemen tartották

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Bonifert kiemelte az új szabályok értelmezését, példaként a középkezdést hozta fel, ezzel elég sok probléma volt az első meccseken, amikor a középkezdést végrehajtó játékos direkt rádobta a labdát a védőre, hogy ezért utóbbit kiállítsák. Ezzel arra utalt, hogy a csapatok is nézik, keresik az új szabályokban a taktikai lehetőségeket, amire a játékvezetésnek is reagálnia kell. Augusztusban ezt elméletben tudták bemutatni, most már van sok tapasztalat, ezért hozták fel ismét, akár a kapusok fejen lövését.

Zárszóként megköszönte Németh Miklós elnök és az FMKSZ segítségét, a munkáját a szervezésben, de nem véletlen, hogy évente visszajárnak. – Úgy érzem, ezt igazi vendégszeretettel teszik, ami a kollegialitáson, vagy épp egy „feladat” elvégzésén messze túlmutat – tette hozzá.