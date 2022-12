Hét kérdést tettünk fel a finn légiósok közül Eric Embrichnek, Tommi Niskanennek, Olli Valtolának, Joel Lamminak és Juho Jarvinennek.

A kérdéseink: Finnországban miként ünneplik a karácsonyt, az újévet? A karácsonyi ajándékot náluk ki hozza? Mi az az étel ebben az időszakban, amit mindenképpen elkészítenek, jellemzően fogyasztanak? Az idén Magyarországon töltik az ünnepeket, milyen érzéssel várják, meglátogatja-e valaki őket Finnországból? Szerveznek-e valami programot karácsonyra, szilveszterre? Év végi fogadalmat szoktak-e tenni, mit kívánnak az új évre?

A finn „küldöttség” készségesen állt a rendelkezésünkre, bár azt nem mondhatjuk, hogy szószátyároknak bizonyultak. Mivel az ünnepek alatt is szinte minden nap meccset játszik a DAB, csak kutyafuttában tudtak válaszolni. Ezúttal összefoglaljuk a „finnjeink” mondandóit. Azt rögtön megtudhattuk, karácsonykor az ajándékokat náluk nem a Jézuska – nyelvrokonság ide vagy oda –, hanem az angolszászokhoz hasonlóan a Mikulás hozza.

Eric Embrich

– Az ünnepeket a családdal és a barátokkal töltjük. Nálunk szokás, hogy karácsonykor templomba megyünk, és közösen énekelünk, és várjuk a Mikulást az ajándékokkal. Karácsonykor Finnországban mindig sonkát eszünk, rengeteg mustárral. Ez nagyon finom! Sajnos otthonról senki sem tud Dunaújvárosba jönni, de az vigasztal, hogy jó társaságot alkot a csapatunk, szóval kitalálunk majd valamit az év végi hajrára. A legjobb talán az, hogy lesz néhány lazább napunk, ami ránk is fér, hiszen rengeteg meccset játszottunk mostanában. Nálam fontos az új évi fogadalom. De mindig igyekszem valami olyan dolgot megfogadni, amit nem nehéz teljesíteni. Hogy 2023-ban mi lesz az, amit mindenképpen szeretnék megtartani, még nem tudom. Nekem most az a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb visszatérjek a pályára a sérülésem után. Hiányzik a csapat, a szurkolók és a meccsek. És mint mindig, most is a legfontosabb, hogy békében, boldogságban és egészségben éljenek a szeretteim.

Tommi Niskanen

– A családunk Finnországban mindig sonkát eszik. A bajnokság miatt nem tudtam hazamenni, engem sem látogat meg senki. Itt töltöttük a karácsonyt, mi a finn játékosok közösen. Új évi fogadalmat nem szoktam tenni, most sem fogok, viszont mindenkinek nagyon szép 2023-as évet kívánok.

Olli Valtola

– Mivel nem mehetünk haza a mérkőzések miatt, a családom jött Budapestre karácsonykor, így ott töltöttem az ünnepet. Mint minden finnek, nekünk is a Mikulás hozza az ajándékot, de ezért neki most Budapestre kellett utaznia. A menünk az otthon megszokott volt: sonka, hal és glögg, a fűszerezett forralt bor. Szilveszterre nem tervezünk semmit, jókat fogunk enni, lazítunk egy kicsit. Új évi fogadalmat nem teszek, de ki tudja, az idén valamit kigondolok. Mit kívánok a jövő évre? Több győzelmet a csapatnak és jó szereplést a rájátszásban.

Juho Jarvinen

– Otthon a családdal töltjük a karácsonyt, ajándékokat bontunk, amit a Mikulás hoz, és hagyományos ételeket fogyasztunk. Karácsonykor reggel a rizskása biztos, este pedig sokféle hal kerül az asztalra. Idén Dunaújvárosban töltöm az ünnepeket, sajnos influenzás voltam, most próbálom kipihenni magam. Jól telnek a napjaim, a közelmúltban volt a csapatnak karácsonyi partija, az nagyon jó volt. A jövő évet illetően: nem szoktam fogadalmakat tenni, viszont mindenkinek egészséget és sikeres esztendőt kívánok.

Joel Lammi

– A családdal és a barátokkal ünneplek Finnországban, együtt várjuk a Mikulás ajándékait. Mindig sonka kerül az ünnepi asztalra. Az év végét Dunaújvárosban töltöm, a csapattársaimmal ünneplek, és várom az új évet. Együtt voltunk karácsonykor, és leszünk szilveszterkor, és hazai ételeket főzünk. Az új év előtt sohasem fogadok meg semmit. Mit szeretnék 2023-ban? Sok győzelmet kívánok a csapatnak.