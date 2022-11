Az NB II-es férfikézilabda-bajnokság délnyugati csoportjában a Dunaújvárosi AC az előző fordulóban megszerezte első győzelmét, így a 8. fordulóban az alsóházi Siklós ellen is okkal bizakodhattak a jó folytatásban szombaton.

Siklós – DAC 29–27 (13–17)

DAC: Pilka – Domak 8, Borsos R. 8, Bangó 3, Jovics 2, Vonya 4, Vajai 2. Csere: Bősz (kapus), Király, Priskin, Szláma, Bartha, Bereck.

Egy párharcot már a kezdés előtt megnyert a DAC – hazai pályán érezhették magukat a fiúk az őket elkísérő, végig éneklő és tapsoló keménymagnak köszönhetően. Aztán a pályán is a vendégek kerültek előnybe a szünetre, így bizakodva lehetett várni a folytatást. A második félidő elején már ötre nőtt az előny, aztán sajnos a kimaradó helyzetek miatt 22–22-nél egyenlített a Siklós a 47. percre, majd a vezetést is átvette.

A végjáték feszült hangulatban telt, a reklamáló Csermák Gábor edző előbb sárga, nem sokkal később Szalafai Sándor klubelnök piros, majd a bírói jelentést érő kék lapot is megkapta. Az utolsó percekre is maradt esélye a DAC-nak a győzelemre, ám egy kimaradt hetes és lövés-, illetve technikai hibák ezt megakadályozták.