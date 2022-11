Az ORV-n a nőknél a Czifra Bettina Lili, Mayer Eszter, Balzsay Hanna, Agnecz Luca, Knight Anna, Maráczi Fruzsina alkotta gárda az előkelő harmadik helyen fejezte be szombaton a versenyt 185,100 ponttal. Egyéni összetettben Czifra Bettina Lili lett a legeredményesebb negyedik helyével, 47,150 ponttal.

Czifra a szerenkénti döntőkre is kvalifikált: felemás korláton 11,850, talajon 12,250 ponttal. Ugyanerre a két szerre váltotta meg a jegyét Balzsay Hanna is, utóbbin 12,750, előbbin 11,200 ponttal. Maráczi Fruzsina ugrásban került be a legjobbak közé (12,625).

Trenka János, a DKSE edzője is a csapattal tartott, s így értékelte az első napot: – Jól tornáztak a lányok, de azért van még hova fejlődni, ezzel együtt természetesen örülünk a csapattal megszerzett éremnek.

Kis pihenés után pedig a szerenkénti döntőkkel zárult vasárnap az ORV, amelyre a magyar csapat női és férfitagjai szombaton tizennégy helyet szereztek.

A nőknél Maráczi Fruzsina ugrásban került döntőbe, ahol 12,388 ponttal nyert bronzérmet. A dunaújvárosi Czifra Lili mindkét szeren, ahol fináléba jutott, éremmel gazdagodott. Felemás korláton 11,900 ponttal a második, talajon pedig 12,250 egységgel a harmadik helyen végzett. Balzsay Hanna ugyanezen a két szeren jutott a döntőbe, ő előbbi szeren hatodik (8,825), utóbbin (12,000) negyedikként zárt.

Trenka János összefoglalójában elmondta, aránylag eredményes napot zártak. Nagyjából tiszta gyakorlatokkal versenyeztek, ugyan voltak rontások, de összességében rendben volt a szereplésük, büszke a lányokra.

– A talaj pontszámaival nem voltunk teljesen elégedettek, nem értettük, hogy a második helyen végző cseh versenyző, hogyan lett második, nem éreztük annyira erősnek a gyakorlatát, de ezzel együtt jó versenyt zártunk – tette hozzá a dunaújvárosi szakember.