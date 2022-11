Vasárnap az elmaradt tizedik forduló pótlásával befejeződtek a Fejér megyei labdarúgó-bajnokság III. osztály Horfer Serleg déli csoportjának küzdelmei is. A listavezető Besnyő botlás nélkül tudta végigjátszani a fordulókat, csak az első meccsen kialakult Dég elleni döntetlen hagyott pici szeplőt az eredményükön.

Másodikként a Rácalmás csapata végzett, egészen a hetedik meccsig hasított Boncz Gábor legénysége, de az utána következő öt találkozóból csak a Nagylók ellenit fejezte be győzelemmel. A szezon nagyobbik felében gyűjtögetett pontok azonban így is az elkelő második helyezést jelentette számára.

A Besnyő és a Rácalmás nagy csatát vívott a pályán és a bajnokságban Fotó: Horváth László

A városközeli csapatok közül a Kulcsnak is voltak jó napjai. Augusztus 21-én győzelemmel rajtoltak a Cecével szemben, majd a rá következő héten mindjárt az éllovas Besnyő hűtötte a kezdeti örömöket. Ezután három vereség és két győzelem következett. A szezon végére pedig eléggé hullámzó teljesítménnyel, de mégis megcsípték a hatodik helyet. Ez a pozíció a maga 18 pontjával nem messze van a 23 pontos harmadik Szabadegyháza-Sárosd II. együttesétől. Tehát nem olyan elrugaszkodott remény lehet a kulcsiaknál az élmezőnybe kerülni.

Körzetünkből a hétvégén csak a Rácalmás játszott.

Szabadegyháza-Sárosd II.– Rácalmás 2–1 (1–1)

Rácalmás: Farkas – Hornyák, Bartók, Juhos, Suplicz, Horváth (Szabó 72.), Pásztor, Hatvany, Illés, Pinte, Szántó.

Gólszerző: Kaltenekker (3.), Arany (77.), ill. Horváth (13.).

A Rácalmás edzőjét Boncz Gábort kérdeztük a találkozóról és az őszi tapasztalatokról.

– Túlságosan is szép lett volna az élen végezni. Nehéz küzdelemben a 77. percig tartottuk ellenfelünket. Minden igyekezetünk ellenére a második gól a vendéglátóknak hozott három pontot. Jó csapat a Szabadegyháza, akcióból szerzett találataival a helyzeteket jobban kihasználó társulat győzött. Ennek ellenére előttük végeztünk. A csapatom teljesítményével alapjában elégedett vagyok. Az viszont továbbra is rejtély, miért rontjuk el a mérkőzések végét? A tavaszra szeretnénk igazolni játékosokat. Egy jó felkészüléssel megtartható az őszi eredmény.

A másik városkörnyéki csapat, a Kulcs a hétvégén már nem játszott. Pihenősként várta az utolsó fordulót. A befejezésben a hatodik helyet megszerző kulcsi csapat játékosedzőjét, Ócsai Norbertet kérdeztük az őszről.

– Igazán elégedettek lehetünk a tizennyolc pontunkkal, hiszen az első hat hely valamelyikét tűztük ki célul az őszi szezonra. Ez sikerült, és innen már meg tudunk fogalmazni tavaszra egy szebb eredményt. Szerencsére eléggé közel van az élmezőny egymáshoz, így bármi adódhat. Az elmúlt időszakban a fiatalokra is odafigyeltünk, akiket sikeresen beillesztettünk a csapatba, A bizalmat eredményes futballal hálálták meg. Az idény végére szeretnénk mindenképpen a dobogóra felérni – hallottuk a kulcsi tréner bizakodó szavait.

Lapunk telefonon megkereste a győztes csapat elnökét, Matkovics Lászlót.

– A cél továbbra is az elsőség. A feljutás azonban egyelőre kérdéses, mivel Iváncsa árnyékában szinte lehetetlen az utánpótlást mint feltételt összehozni. Természetesen, amit lehet, ezután is szeretnénk megnyerni. Az őszi eredményünk elég meg­győző volt, bár akadtak benne a játék szempontjából nem annyira fényes mérkőzések. Ahogy a mondás tartja: A jó csapat a rosszabb játékkal is tud nyerni! Télen azért nem nagyon dőlünk hátra az elsőség okán, mivel a téli műfüves bajnokságban indulunk majd – nyilatkozta az elnök.

Az elmaradt tizedik forduló további eredményei: Lajoskomárom II.–Vajta 0–1, Besnyő–Sárszentágota 3–0, Nagylók–Kőszárhegy 4–2, Cece–MPF-Ráckeresztúr 4–3, Dég–Alap 3–2.

A bajnokság állása