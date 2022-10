Jót vagy rosszat hozott a kényszerszünet a DF számára? Mint emlékezetes, a nyolcadik fordulóban technikai okok miatt elmaradt a fiúk hazai mérkőzése. Ezt a híveik közül sokan azért sajnálták, mert bíztak abban, a csapat izmosodó teljesítménye azon a mérkőzésen győzelemmé érhet, ami jó alap lehetett volna az eredményes továbblépésre. Mások az egy héttel tovább tartó, mérkőzés nélküli fölkészülés sikerében hittek. Végül a folytatásban ez a rosszkedvű eredmény született.

Nagykanizsa–Duna­újváros Futsal 4–0 (0–0)

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés – Kovács, Ivacs, Németh, Csányi. Csere: Bán, Dobrovitz, Varga, Váradi, Perjési, Tóth.

Az első félidő gól nélküli állást hozott, ami vélhetően mindkét csapat számára még izgalmasabbá tette a folytatást. Az elvesztegetett első húsz perc a hazai csapatot doppingolta jobban, amely Miller révén már a folytatás első percében megszerezte a vezetést. A további találatokat a hátralévő időben szépen elosztva Kollár, Szőke, majd ismét Kollár érte el.

Tóth Árpád, a csapat edzője a mérkőzés hátterét drámai módon mutatta be.

– Ránézésre jó erőkből álló csapattal utazhattunk el, de a valóságban sajnos sok gonddal küzdöttünk, amik a sérülésekből fakadnak. Csányi ez után tért vissza, Németh is azzal bajlódott az utolsó hetekben. Váradit az első cserénél veszítettük el, Godslove a hétvégén a nagypályás mérkőzésén került a maródiak közé. Szili és Kiss még mindig tartós ápolásra szorul. Villám munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott velünk tartani. Mégsem csak ebben látom a negatív szériánk folytatását – mondta.

– Jól kezdtük a meccset, három-négy ziccerünk is volt, amit sajnos ismét nem tudtunk belőni. A védekezéssel az első félidőben két kivétellel nem volt gond, viszont a másodikban a gól után kapkodóvá, hitehagyottá váltunk, amit ellenfelünk ki tudott használni. Egy kapufát rúgtunk, azon kívül az öt a négy elleni játékban volt lehetőségünk, amit nem tudtunk értékesíteni – tette hozzá.

További eredmények: Hidegkúti SC–Tihany 4–5, PTE-PEAC–Haladás II. 4–4, Szigetszentmiklós–Tolna-Mözs 10–4, TFSE–Mad Dogs 1–1, Érd–UTE 8–5.