A világverseny hivatalos programja csak vasárnap, a nők selejtezőivel veszi kezdetét, de a mieink már szerdán elutaztak Liverpoolba, csütörtökön és pénteken pedig már az első pódiumedzéseket is megtartották a sportolók.

A vb több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ez az első állomása a 2024-es párizsi olimpiára történő kvalifikációnak – a csapatfinálé első három helyezettje automatikusan kijut az ötkarikás játékokra –, emellett a csapatdöntőbe bekerült nemzetek jogot szereznek a 2023-as világbajnokságon történő indulásra. A fentiek szellemében kijelenthető, igencsak nagy téttel bír az esemény.

Trenka János: sajnos Kovács sérülése nem jött rendbe Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezt jól jelzi, hogy a nőknél a rengeteg résztvevő miatt előzetesen tíz selejtezőcsoportot alakítottak ki, így a kvalifikáció több napot vesz igénybe. Szombaton este az első kettő, vasárnap a maradék nyolc csoport mutatja be gyakorlatait. A mieink Bácskay Csenge (Postás SE), Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill ­(DKSE), Székely Zója (Postás), Szilágyi Nikolett (UTE) összeállítású csapata a négyesbe került, csakúgy, mint a svédek és az ausztrálok, emellett az is tudott, hogy talajon kezdenek.

A fentiekből kiderül, de fontos megjegyezni, hogy az egyéni összetett és a szerenkénti versenyszámok mellett csapatban is megméretik magukat a sportolók. A kvalifikáció a nemzetközi normák szerint zajlik, tehát a csapatból négy tornász mehet fel egy szerre, és az ott bemutatott gyakorlatokból a legjobb hármat veszik alapul a csapateredmény meghatározásához. Egyébként az itt elért pontszámok szerint alakul ki a szerenkénti döntő, valamint az egyéni összetett finálé mezőnye is.

Az esélyekről még az elutazás előtt kérdeztük Trenka Jánost, a DKSE vezetőedzőjét, aki értelemszerűen a magyar delegáció tagjaként utazott ki Liverpoolba.

– Dunaújvárosiként nagy büszkeség, hogy három növendék is ott lehet a válogatottban. Kovács Zsófia sajnos problémákkal küzd, ugyanis fáj a hasa. Két alkalommal is elszakadt már korábban, és ugyanazt a szúró fájdalmat érzi. Emiatt két szerről már le is állítottam. Felemás korláton – ahol világklasszis gyakorlata van – és talajon nem indul. Emellett az ugrás esetében is azt tudom mondani, hogy egyszer ugrik. Gréta és Mirtill esetében őszintén remélem, hogy ki tudják hozni azt, ami bennük van – mondta.

A három dunaújvárosi lányból Kovács Zsófia és Mayer Gréta már Liverpoolból nyilatkozott. – Eddig nem láttunk sokat a városból, de az a kevés nagyon tetszik. Ami a kiutazást illeti, számomra fárasztó és hosszú volt. Ezzel együtt természetesen örülök annak, hogy itt lehetek. Szeretném az összes gyakorlatomat a lehető legpontosabban bemutatni és nagyon örülnék egy döntős szereplésnek – mesélt céljairól Mayer Gréta.

– Az út hosszú volt nekem, így összességében kicsit fáradt vagyok. Igazából sajnos a sérülésem miatt gerendán tudok teljes értékű gyakorlatot bemutatni. Ugrásban csak egyet próbálkozom és az is leépített lesz. Igazából amit edzéseken begyakoroltam azzal szeretném segíteni a csapatot – adott helyzetjelentést állapotáról Kovács Zsófia.