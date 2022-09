Hazai környezetben, a Békéscsaba elleni összecsapással kezdte meg a bajnoki küzdelmeket a DKKA felnőtt együttese, mely természetesen a siker reményében vágott neki a 2022/2023-as szezon első tétmeccsének, írja a kohaszkezi.hu.

Méghozzá úgy, ahogy azt megálmodták a hazai drukkerek, ugyanis Arany és Szalai találataival hamar kétgólos előnyt szerzett együttesünk, s bár gyorsan válaszoltak a vendégek, Szalai újabb pontos lövése után 3-1-es DKKA-fórt mutatott az eredményjelző. A folytatás is egyértelmű dunaújvárosi fölényt hozott, a következő hat percben egy újabb 3-1-es rohamot hoztak a mieink, így a vendégek mestere, Papp Bálint már a 10. percben időt kért, hogy rendezze a sorokat (6-2). Ez sem sokat segített azonban a vendégeknek, Bartulovic üres kapura szerzett gólja után már 8-3-ra vezetett a Kohász, s mivel a 20. percig tartotta öt-hatgólos előnyét együttesünk, nem gondoltunk arra, hogy akár gond is lehet (11-6). Pedig lett, mert a játékrész véghajrájában óriásit változott a játék képe, rengeteg volt a hiba hazai oldalon, a kiállításokból sem jöttünk ki jól, így a Békéscsaba fokozatosan dolgozta le hátrányát, 12-nél egalizált, majd az utolsó másodpercben szerzett Mayer-góllal a vezetést is magához ragadta.

A játék minden elemében javulnia kellett a hazai együttesnek a második felvonásban ahhoz, hogy ne érje kellemetlen meglepetés a nyitófordulóban, s bár a félidő első találatát a vendégek szerezték, Nick és Szalai találatai után végre ismét egált mutatott az eredményjelző (15-15). Ekkor még egyszer visszavette az előnyt a Békéscsaba, de a feljavuló hazai támadójátéknak és védekezésnek köszönhetően gyorsan fordított a DKKA, mely a 41. percben ismét kettővel állt jobban vetélytársánál (20-18).

A Békéscsaba továbbra sem tudott mit kezdeni a hazai védekezéssel, Oguntoye és Bartulovic többször tudott védeni, s mivel Farkas kétszer, míg Fodor egyszer vette be a vendégek kapuját, a játékrész derekán ismét valamivel nyugodtabban figyelhettük a meccset (23-18). A Békéscsaba közel negyed órás gólcsendjét Termány törte meg, de Farkas és Fodor újabb találatai után ismét időt kellett kérnie a vendégek szakvezetőjének, mert az 51. perchez érve eldőlni látszott a pontok sorsa (26-19). Az ellenfél persze nem adta fel, ám kézilabdázóink rutinos játékkal tartották fórjukat, így még az is belefért, hogy az utolsó egy percben három (!) gólt szerzett a Békéscsaba, mert a meccset végül 30-26-ra nyerte a Kohász, itthon tartva ezzel a nagyon fontos két bajnoki pontot.