Az összecsapás előtt a DFC vezetőedzőjét, Horváth Ferencet arra kértük, hogy értékelje a csapata eddigi teljesítményét, s beszéljen a vasárnapi találkozó esélyeiről.

– Még mindig csak ismerkedek a mezőnnyel. Néha a mérkőzéseken csak a nüanszok döntenek. Itt van például a Fradi elleni meccsünk, amely nagyon élvezetes, izgalmas csatát hozott. A fővárosiak azóta viszont nem tudtak nyerni. Vannak még sötét foltok nekem ebben a bajnokságban. A Majost például megvertük 4–0-ra, pedig talán az egyik legszervezettebb csapat volt, azok közül, amelyekkel eddig játszottunk. Nagyon jól össze voltak rakva. Eddig sok második számú csapattal játszottunk, azokból nehéz felkészülni, mert sosem lehet tudni, hogy hány játékost küldenek vissza az első keretből. Itt volt például a Kecskemét, amely a meccsünkig senkit sem adott vissza, ellenünk viszont öt játékost is visszaküldtek – kezdte visszatekintéssel Horváth Ferenc.

Majd arról beszélt, hogy úgy ítéli meg, lassan kezd összeállni a gárda, de természetesen ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Egy játékost is nehéz beépíteni a komplett csapatba, itt viszont sokkal többről van szó.



– Lépegetünk előre. Persze szeretnénk, ha minél gyorsabban tökéletesebb lenne a rendszer, de ennek meg van az ideje. Szerencse, hogy az építkezés, a játékosok helyének keresése közben is jönnek az eredmények. Folyamatosan kutatjuk azt az optimális játékstílust, ami erre a keretre kialakítható. Az említettek miatt sok játékos kapott lehetőséget az eddigi találkozókon, de azt vallom, azok a csapatok tudnak egy bajnokságban jól szerepelni, ahol a tizenhatodik ember is ugyanolyan fontos, mint a legelső. Elég bő a keretünk, így ezután is fogunk cserélgetni, de természetesen ki kell alakítani egy komoly magot. A támadójátékunk rendben van, hiszen az utóbbi öt meccsen tizenkilenc gólt rúgtunk. A védekezésben, ha a Fradi elleni ötöst levesszük, akkor csak hármat kaptunk. Kettőt pontrúgásból, és legutóbb Kecskeméten egyet jól eltalált lövésből. A Magyar Kupa-szereplésünkön nincs mit szépíteni, mivel azon a napon a Pécsvárad jobb volt nálunk. Azonban az is igaz, a bajnoki kezdőhöz képest nyolc játékost is lecseréltünk. Azoknak szerettem volna lehetőséget adni, akik addig kevesebbet játszottak. Jó erőfelmérő volt, ami sok mindenre rávilágított – emelte ki.

Hangsúlyozta, nagyon várják a vasárnapi mérkőzést, hiszen ez a szezon egyik fontos állomása lesz. Szeretnék sikeresen venni ezt az akadályt, és előrébb lépni a tabellán, de ez egy bizonyos nyomást is jelent. Ez azonban kiváltság, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy ilyen szituációban játsszon. Ezt el kell tudni viselni, mivel minél több mérkőzést akarnak nyerni.

– A Hódmezővásárhely csapatát jó játékosok alkotják, akik viszonylag támadó felfogásban játszanak. Jól kell védekeznünk, és támadásban meg kell találnunk azokat a pontokat, amelyeket ők feláldoznak a támadás oltárán. A keretből Csiki küzd kisebb betegséggel. Sérüléssel bajlódik Gergely és Tóth, a többiek nagyjából rendben vannak – mondta.



A forduló további párosítása: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC, Budapest Honvéd-MFA II–Kecskeméti TE II, Ferencvárosi TC II–METON-FC Dabas SE, Paksi FC II–ESMTK, Újpest FC II–Balassagyarmati VSE, Majosi SE–Szolnoki MÁV FC, Monor–Makó FC, PTE-PEAC–Bánk-Dalnoki LA, Ceglédi VSE–Iváncsa KSE.