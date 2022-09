Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint az A korcsoportban (35–39 évesek) Fehér Krisztián lépett szőnyegre a 88 kg-os súlycsoportban kötöttfogásban és szabadfogásban. Ellenfele, az olimpiai bronzérmes Hatos Gábor jobbnak bizonyult, így mindkét fogásnemben ezüstérmet szerzett. Kukucska Péter +130 kg-ban pedig mindkét fogásnemben elsőként zárt.

A B korcsoportban (40–45 évesek) Kemény Norbertnek a 130 kg-osok között sajnos nem sikerült érmet szereznie. Iván László többéves kihagyás után sikeresen tért vissza a versenyzéshez, a +130 kg-os súlycsoportban kötött- és szabadfogásban is megnyerte a versenyt.

A C korcsoportban (46–50 évesek) a 130 kg-ban a DKSE két versenyzője indult. Barna Zoltán kötöttfogásban minden mérkőzését magabiztosan megnyerte, így aranyérmet szerzett. Papp Gyula csapattársától elszenvedett vereségét követően a dobogó második fokára állhatott fel. A D korcsoportban (51–55 évesek) Angyal László remek teljesítményt nyújtott. A 88 kg-ban mindkét fogásnemben tudatos és határozott birkózással minden ellenfelét magabiztosan győzte le, így két aranyéremmel térhetett haza. A csapatban jelenleg ő a legszorgalmasabb és legtudatosabb, ami meg is látszott a teljesítményén. Mátyás Gábor a 70 kg-os súlycsoportban kötöttfogásban a döntőben vitatható bírói pontozással döntetlen után vereséget szenvedett, így ezüstérmet szerzett.

A csapatversenyben a DKSE harmadik helyen zárt a Tatabánya és a Szeged mögött. A küldöttséget a versenyre elkísérte Motyovszki Mátyás, az önkormányzat ifjúsági, sport- és turisztikai bizottságának elnöke. A bajnokság remek erőfelmérő volt az október 4-én kezdődő veteránbirkózó-vb-re, amelyen Dunaújvárosból Kemény Norbert, Papp Gyula, Angyal László és Mátyás Gábor vesznek részt.