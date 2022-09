Tényleg jó csapat a Mad Dogs? Kétségtelenül, amit például a magabiztos bajnoki rajtja is igazol. A nyitó mérkőzésén, hazai pályán csúnyán elbánt a 2F-BAU Tolna-Mözs csapatával, 13–2-re verte, ami aztán egy figyelmeztető lövéssel is felért a többi résztvevő számára. Pedig szintén újonc ebben az osztályban. Ahogy sokan mondják rá, könnyű neki, hiszen hosszú ideje minden kispályás foci megmérettetésen komoly, sikeres ellenfelekként jegyezték. Az idei kísérlete viszont mindenképpen kihívás a számára, hiszen valószínűleg az idei szezont felkészülésnek szánja az első osztálybeli szereplésére.

„Élő csodafegyverük” is van, a szakágak ismerői szerint Ribeiro Da Silva negyvenkét esztendeje dacára, minden túlzás nélkül annak számít! Az eddig jegyzett ötszázhuszonhárom mérkőzésén háromszázharmincnyolc gólt lőtt. Szegény tolnaiaknak ezek szerint jócskán az átlag fölött termelt a mesterhármasával. Egy fecske nem csinál nyarat, ezért mellette érdemes mindenki másra is figyelni, hiszen a többségük sok vihart és győzelmet látott labdarúgó.

Fegyelmezett játékkal ­lehet esélyük a pontszerzésre, ez a csapat célja

És az újvárosiak? Ők az újjászervezett, tehetséges, sikerre éhes, de még a csúcsformájuk előtti csapatokra jellemző produkciót mutattak be az előző két fordulókban. Az első meccsüket kis szerencsével legalább döntetlenre menthették volna. A másodikon is több bizonytalankodás után éreztek rá a követendő módszerre.

A huszonhét éves Szili Szabolcs, a klub U20-as korosztályának edzője is. A sok nehéz mérkőzés után ma már bízik a sikeres folytatásban.

– A korábbinál nagyobb higgadtság, a taktikai utasítások betartása és az egyénieskedő megoldások elhagyása kell a sikerünkhöz. Fegyelmezett játékkal lehet esélyünk a pontszerzésre, márpedig ez a célunk – mondta.