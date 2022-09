Az elveszített negyeddöntő után Bíró Attila együttesének két kötelező győzelemmel az ötödik hely megszerzése volt a célja, más nem is lehetett. A franciák után az izraeliek sem jelentettek akadályt a meccsen. A találkozón a ­DFVE három játékosa közül csak Garda Krisztina kapott szerepet, Mahieu és Horváth Brigitta kimaradt a keretből.

MAGYARORSZÁG – IZRAEL 18–7 (3–1, 5–2, 6–1, 4–3)

Magyarország: Magyari A. – Szilágyi 2, GURISATTI 5, Máté, Parkes 1, Garda 2, Vályi V. 1. Csere: Kiss A. (kapus), LEIMETER 4, Dömsödi, Farkas T., Peresztegi-Nagy, FARAGÓ 3.

– Az ötödik helyet kötelező volt elérnie a csapatnak, és azt gondoltam, emellett meg kell oldani azt is, hogy négy gólon tartsuk az ellenfelet. Ugyan soknak tartom az ellenünk ítélt tizennyolc személyi hibát, azért védekezhettünk volna picivel fegyelmezettebben is. Az eredménnyel nem vagyok elégedetlen, teljesen vállalható a tizenegy gólos különbség. A négygólos limitet nem sikerült tartani, s ha már a szankciók világában élünk, én is szankcionálok, de a három kilométeres úszást kis­ujjból kirázzák a lányok – értékelt a Nemzeti Sportnak Bíró Attila.

A hölgyek az utolsó mérkőzés után, a keretben a DFVE három vízilabdázója kapott helyet Fotó: MI/MN

Fotós: Mirkó István

Az Európa-bajnokság döntőjében a minket a negyeddöntőben búcsúztató Spanyolország 9–6-ra legyőzte a csoportunkból érkező Görögországot. A torna gólkirálynője a dunaújvárosi Gurisatti Gréta lett huszonhét találattal.

A férfiak mezőnyében azonban érdekeltek voltunk a döntőben, szombaton este Varga Zsolt együttese Horvátországgal találkozott és óriási küzdelem után egygólos vereséget szenvedett.

HORVÁTORSZÁG – MAGYARORSZÁG 10–9 (3–3, 1–0, 4–4, 2–2)

Magyarország: VOGEL S. – Jansik Sz. 2, Manhercz K. 1, Fekete G., MOLNÁR E. 2, Zalánki 1, Angyal. Csere: Nagy Ádám, NÉMET T. 1, Burián, Vigvári V. 1, Konarik 1.

A finálé után csalódottan értékeltek a válogatott tagjai az MTI-nek, akiknek Novák Katalin köztársasági elnök akasztotta a nyakukba az ezüstérmet, de mindannyian azt hangsúlyozták, hogy Splitben ismét jó útra lépett a csapat.

– Éreztem, hogy nehéz lesz, mert az eddigi mérkőzéseken is sokkal több előnyt kapott a hazai csapat. Az volt a taktika, hogy az elején nem szabad elengedni a riválist, ez ugyan bejött, mert szoros volt az állás, de a végén mi hibáztunk, a bírók pedig ráléptek a gázpedálra. Azért vagyok kissé csalódott, mert közel éreztem a győzelmet, illetve az bánt, hogy a kihagyott ötméteres ellenére belenyúltak a mérkőzésbe – értékelt Varga Zsolt.

A júliusban kinevezett, játékosként olimpiai bajnok szakvezető közölte, a csapat nagyon messziről indult, mégis nagyon közel került a célhoz. Szerinte a válogatott ismét jó úton jár, ezért folytatni kell ezt a munkát. Az alaposan megfiatalított együttesből – öten maradtak a két évvel ezelőtt Eb-aranyérmes gárdából – senkit nem kívánt kiemelni, de azt aláhúzta, hogy mindenkivel maximálisan elégedett volt.

A fiúk messziről indultak, s nagyon közel voltak a célhoz

A Pro Reccóval Bajnokok Ligája-győztes Zalánki Gergő szintén arról beszélt, hogy azért érez csalódottságot, mert benne volt a mérkőzésben a győzelem lehetősége is. Úgy vélte, a végén picit többet hibáztak, mint az ellenfél, de úgy vélte, ennek a fiatal együttesnek lesz még ideje javítani, és egy-két nap múlva felértékelődik majd az ezüstérem.