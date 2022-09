A görög falu harcosai becsülettel küzdöttek, mint a spártaiak, de végül riválisuk elvitte a három pontot.



Beloiannisz–Mezőfalva 0–1 (0–0)

Beloiannisz: Rácz – Vizi, Baka, László, Balogh (Molnár 60.), Schnierer, Fülöp, Schrick, László, Rizojanisz, Nebucz.

Mezőfalva: Kovács – ifj. Sági J. (Krajczár 89.), Balázs, Sümegi, Kiss, Török, Balogh D., Balogh I. (Czári 26.), Sági R. (Kovács K. 56.), Kertész (Villám 56.), Németh (Kovács B. 89.).

A Mezőfalva sokat támadott, és nagyrészt uralta a mezőnyjátékot. A vendéglátók tömörebb védekezésből kontrákkal próbálták megállítani a vendégek rohamát. Egészen a 71. percig nem találtak fogást egymáson az együttesek. Bár helyzet mindkét csapat számára adódott bőven, nagyon úgy nézett ki, erősen döntetlen szagú mérkőzés lesz az összecsapás. Végül Balázs Sándor saját kipattanó fejesét belőtte a 71. percben, amivel a Mezőfalva elhozta a három pontot az utolsó percekben Vizi kiállítása miatt emberhátrányban futballozó Beloiannisztól.

Nagyot küzdött egymással a Beloiannisz (s) és a Mezőfalva

Fotók: Horváth László

Ruzsás László, Beloiannisz: – Nagyon jó, kiegyenlített csapatokat láthattunk. Mi egy kicsit kontrákra építettünk, mert úgy gondoltuk, a Mezőfalva remek együttes. Igazából itt is, ott is akadtak kiváló gólszerzési lehetőségek, és egy meg nem adott találatunk is. Sajnos a játékvezető most így döntött. Nem tudunk ellene tenni, ez benne van a futballban. Megyünk tovább a legjobb eredményekért.

Villám Balázs, Mezőfalva: – Nem számítottunk könnyű meccsre. Az első játékrészben eléggé enervált volt a társaság. A Beloiannisz remekül kihasználta saját pályája nyújtotta előnyét. Visszaálltak védekezni, amit átlövésekkel lehet feltörni. Ezt kértem is a srácoktól, hogy a védelem mögé kerülés helyett inkább ezekből az átlövésekből próbáljunk gólt szerezni. A második félidőre ugyanennek a technikának folytatását kértem, mert ha megjön az első gól, utána hamar érkezik a második is. Ez így is lett, de nem tudjuk az okát, miért nem adták meg az utóbbit, de ezzel nem akarok nagyon foglalkozni. Elhoztuk a három pontot, és ez a lényeg.



Nagykarácsony– Nagyvenyim 6–1 (3–1)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp (Huszár 59.), Kovács D., Mohácsi, Rezes (Kovács R. 59.), Kőkuti, Bakos (Rácz 73.), Gábris, Gráczer, Horváth (Őri 46.), Berta.

Nagyvenyim: Németh – Kovács (Bozár 71.), Ferencz, Fekete, Fodor (Patai 73.), Szabó, Jákli, Fehér, Dorogi, Szabó, Gászler (Csizmadia 83.).

Gólszerző: Gábris (5., 10.), Mohácsi (35., 80.), Kovács R. (82.), Kovács D. (90.), illetve Fodor (42.).

A Nagyvenyim háromgólos hátrányban is bátran támadott

A félidőben már komolyabb hazai előnnyel fordultak a csapatok, majd a szünet után tovább folytatódott a nagykarácsonyi nyomás, amelyet ügyes kontrákkal szűrt a nagyvenyi­mi csapat. Hiába azonban a sok vendéghelyzet, Mergl István együttese még három gólt szerzett a találkozó végéig. Meglepő, hogy az eredmény ellenére sem borult fel a pálya, a vendégek a félidő után sem álltak vissza bunkervédekezésre, és bátran rohamoztak az utolsó percekig. Ennek is köszönhető, hogy az utolsó két gólnál a lemaradó védelem hiányában csak a kapus állt szemben a támadókkal.

Mergl István, Nagykarácsony: – A mutatott játéknak annyira nem, de az eredménynek örülök. A fő feladat a pozíciós helyek rögzítése, megtanulása. Fiatal a csapat. Futnak, csinálják, amit kell, de még sok a javítanivaló.

Gászler Ferenc, Nagyve­nyim: – A jobb csapat győzött.



Baracs–Káloz 1–1 (0–1)

Baracs: Vaszócsik – Badi, Palkó, Áldott (Kirchner 68.), Nagy (Hepp 62.), Balogh D., Mészáros, Prókai, Huber, Dobrovitz (Deli 46.), Kiss.

Kiállítva: Mészáros (56.).

Gólszerző: Balogh (86.), ill. Baranyai (14.).

Körmendi Zsolt baracsi edző: – Az ellenfélnek egy komolyabb helyzete volt az egész mérkőzésen, amiből a gól született. A második félidőben emberhátrányba kerültünk, de még így is nekünk voltak lehetőségeink. Óriásit küzdött a csapat, és a végén megtört a jég, sikerült döntetlenre menteni a meccset.



Adony–Előszállás 0–1 (0–0)

Adony: Bognár – Budai, Bagóczki, Balogh (Boronyai 84.), Kaló, Tóth, Rácz, Erdei (Virág 46.), Kőkuti, Hegedűs, Fábián (Hodula 70.).

Előszállás: Nagy – Kovalovszky, Béres, Bognár (Kvárik 85.), Czifra, Felföldi (Garbacz 88.), Horváth, Bozsoki, Németh L., Csuka (Németh F. 74.), Reichardt (Péter 78.).

Kiállítva: Hegedűs (83.).

Gólszerző: Felföldi (78.).

További eredmények: Kisláng–Polgárdi 2–0, LMSK–Aba Sárvíz 1–6, Szabadbattyán–Seregélyes 1–3.