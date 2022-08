Mivel a junior-, azaz a tizennégy év alatti kategóriában nem érkezett előzetesen elengedő nevezés, így egyből a rutinos idősebb versenyzők büntetőzhettek. A kapuban a neves hálóőr, az előbbi kihívások alkalmával is számos alkalommal a pályázók sorsát megkeserítő Hruby Tamás állt. A sportember előre jelezte az első, úgymond bemelegítő körben, hogy még szolidáris, aztán majd elkezd komolyabban védeni is.

Hruby Tamás így is tett, a tizenegy lelkes rúgó körről körre fogyatkozott. A későbbi továbbjutók már ekkor kitűntek magabiztosságukkal, ám a hálóőrnek köszönhetően valóban remek rúgók pottyantak ki egy-egy pontatlan célzás miatt. A szervezők számára a Dunaújváros FC biztosította a pályát, a klubot képviselő Petrás Gábor magabiztosan teljesített, egészen a döntő körig eljutott – ám ekkor jött Hruby.

A páros fináléba végül a két hibátlan teljesítő, Lénárd György, továbbá Szekszárdi László jutott. A szétlövés során végül Szekszárdi bizonyult a legjobbnak.

A fent említett két legjobb egyből az országos elődöntőbe került, amelyet majd októberben rendeznek – a jelenlegi tervek alapján – a Bozsik Stadionban.

Aki még jelentkezne büntetőzni, annak ajánlott szemlézni a tizenegyesrugo.hu honlapot. Székesfehérváron, Polgárdiban, valamint Martonvásáron, vagy éppen a közeli Solton is még várják a nevezéseket szeptemberre. Egy próbát megér!